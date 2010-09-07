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Yaşam

BOSNA'DA "VAVİEN" TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK  İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2010 21:54

-BOSNA'DA "VAVİEN" TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK  İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Yağmur ve Durul Taylan'ın yönettiği, senaryosu tiyatrocu Engin Günaydın'a ait ''Vavien'', 16. Uluslararası Saraybosna Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.  Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, çekimleri Tokat'ın Erbaa ilçesi ve İstanbul'da gerçekleştirilen, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Settar Tanrıöğen, İlker Aksum ve Serra Yılmaz gibi oyuncuların rol aldığı ''Vavien'', 23-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivalde yarışmaya layık bulunan 9 filmden biri oldu. Saraybosna Film Festivali kapsamında 28 Temmuzda gerçekleştirilecek filmin gösterimine, oyuncuların yanı sıra yönetmenler ve yapımcı da katılacak. Yarışmanın sonucu, festivalin son günü olan 31 Temmuzda düzenlenecek törenle açıklanacak.

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