-BOSNA'DA 2 BİN AİLE MÜLTECİ KAMPLARINDA SARAYBOSNA (A.A) - 20.06.2011 - Bosna Hersek'te yaklaşık 150 mülteci kampında hala 2 bin aileden toplam 7 bin kişi yaşıyor. Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Safet Haliloviç, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, Bosna savaşının (1992-1995) bitmesinden bu yana 16 yıl geçmesine rağmen ülkede halen 120 bin kişinin savaştan önceki evine dönmek için beklediğini kaydetti. Bosna Hersek'te yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin savaş nedeniyle evini terk ettiğine işaret eden Haliloviç, ülkeden kaçan 1 milyon 200 bin kişinin de yaklaşık 100 ülkeye sığındığını kaydetti. Yaklaşık 1 milyon mültecinin Bosna Hersek içindeki şehirler arasında göç ettiğini sözlerine ekleyen Haliloviç, 37 bin 408 ailenin mensubu yaklaşık 120 bin kişinin savaştan önceki evlerinin tadilatının yapılması ve diğer sorunların çözülmesi için beklediğini ifade etti. -''NÜFUSUN YARISI MÜLTECİ OLDU'' Savaş sırasında Bosna Hersek dışına veya ülke içindeki başka şehirlere göç eden kişilerin sayısının yaklaşık 2 milyon 200 bin olduğuna dikkati çeken Bakan Haliloviç, savaş önceki nüfusla kıyaslandığında neredeyse nüfusun yarısının mülteci olduğunu dile getirdi. Bosna Hersek'in mülteci sorunlarının çözülmesinde bölgedeki ülkelerin koordinatörü olduğunu da ifade eden Haliloviç, ''Bosna Hersek'te yakın zamanda bir bağış konferansını düzenleyeceğiz. Hedefimiz mülteci sorunlarının çözülmesinde kullanılması için 100 milyon avro toplamaktır'' dedi.