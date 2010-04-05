Bosna'da 10 bin kişi hâlâ kayıp

T24 -

Saraybosna'da Uluslararası Kızılhaç Komitesince (UKK) yapılan açıklamaya göre, 100 bin kişinin hayatını kaybettiği 1992-1995 savaşının üzerinden hemen hemen 15 yıl geçmesine rağmen, 10 bin kayıp kişinin akıbeti belirlenemedi. Komite, kayıpların akıbetini ortaya çıkarma çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu bildirdi.Bir UKK yetkilisi, 2005 yılında kayıplar için kurulan Bosna enstitüsünün güçlendirilmesi gerektiğini de belirtti ve bu kurumun, UKK'nın kayıplarla ilgili çalışmalarını devralacağını hatırlattı.