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Dünya

Bosna'da 10 bin kişi hâlâ kayıp

Bosna'da savaşın üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen yaklaşık 10 bin kişinin adı hala kayıplar listesinde bulunuyor.

05 Nisan 2010 03:00

T24 - Bosna'da savaşın üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen yaklaşık 10 bin kişinin adı hala kayıplar listesinde bulunuyor.


Saraybosna'da Uluslararası Kızılhaç Komitesince (UKK) yapılan açıklamaya göre, 100 bin kişinin hayatını kaybettiği 1992-1995 savaşının üzerinden hemen hemen 15 yıl geçmesine rağmen, 10 bin kayıp kişinin akıbeti belirlenemedi. Komite, kayıpların akıbetini ortaya çıkarma çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu bildirdi.


Bir UKK yetkilisi, 2005 yılında kayıplar için kurulan Bosna enstitüsünün güçlendirilmesi gerektiğini de belirtti ve bu kurumun, UKK'nın kayıplarla ilgili çalışmalarını devralacağını hatırlattı.

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