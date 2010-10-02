-BOSNA HERSEK'TE ''YENİ ANAYASA'' EYLEMİ SARAYBOSNA (A.A) - 02.10.2010 - Bosna-Hersek'te çeşitli sivil toplum örgütlerinin üyeleri, ülkedeki karışık siyasi yapıya son verilmesi için ''yeni anayasa'' yapılması isteğiyle eylem yaptı. Bosna-Hersek'te Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi ile Federasyon, Bosna Sırp Cumhuriyeti ve 10 kantonun hükümetlerinin belirleneceği yarınki seçimler öncesinde, başkent Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'da çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri biraraya geldi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Üçlü Konseyi Başkanı Haris Silayciç, Boşnakları temsil eden en büyük parti konumundaki Demokrat Hareket Partisi'nin (SDA) Genel Başkanı Süleyman Tihiç, medya patronu ve Daha İyi Gelecek İçin İşbirliği Partisi'nin (SBB)Genel Başkanı Fahrudin Radonçiç ve Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin Başbakanı Milorad Dodik'in maskelerini takarak yürüyüş yaptı. Bosna Hersek'in karışık siyasi yapısını eleştiren eylemciler, ülkeye ''deli gömleği giydirildiğini'' ve bu ''gömleği'' çıkarmanın zamanının geldiğini ifade etti. Ülkedeki 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşa son veren Dayton Barış Anlaşması'nın bu karışık yapıya neden olduğunu savunan eylemciler, ''Yeni Anayasa, Yeni Hayat'' ve ''Tek Bosna Hersek'' şeklinde sloganlar attı. Yapılan basın açıklamasında da seçimlerden hemen sonra ülkede karışık siyasi yapıya son verecek yeni bir anayasa için hızlı bir çalışma başlatılması talep edildi.