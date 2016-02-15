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Dünya
Deutsche Welle

Bosna-Hersek AB'ye üyelik başvurusu yaptı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Bosna-Hersek'in AB'ye üyelik başvurusu yaptığını duyurdu.

15 Şubat 2016 13:39


AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brüksel'in ülkenin henüz üyelik başvurusu yapabilmek için gereken şartları yerine getirmediği sinyali vermesine karşın Bosna-Hersek'in AB'ye üyelik başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Mogherini, 28 AB üyesi ülkenin Bosna-Hersek'in başvurusunu inceleyeceğini ve bunun hem Birlik hem de Bosna için iyi bir gelişme olduğunu söyledi. Mogherini, "AB'nin kendi içinde sorgulandığı bir dönemde, yanı başımızdaki komşularımızın Birlik'e katılmak için enerji ve istek dolu olması; ülkelerini, toplumlarını, ekonomi, kurum ve sistemlerini Avrupa standartlarına uygun hale getirmek için çok çalışmaları bize Avrupa vatandaşlığı çerçevesinde halihazırda sahip olduğumuz sorumluluk duygusunu veriyor" dedi.

1990'lardaki Bosna savaşı sırasında yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetmişti. Bosna-Hersek ve Kosova AB tarafından 'potansiyel adaylar' kategorisinde değerlendiriliyordu. AB'ye aday ülkeler arasında Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Makedonya ve Türkiye bulunuyor. Türkiye ile 2005'ten bu yana tam üyelik müzakereleri yürtülüyor. Birlik'e son olarak 2013 yılında Hırvatistan katıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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