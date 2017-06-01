Bosch'tan bazı ürünleri hakkında patlama uyarısı

Bosch Ev Aletleri, sınırlı sayıdaki eski tarihli ev aletleri için "Bazı durumlarda gaz sızıntısı olabilir ve son derece nadir durumlarda olası bir patlama riski ortaya çıkabilir" uyarısında bulundu.

Beyaz eşya üreticisi Bosch, gazlı fırınlar ve ocakları için önemli bir uyarıda bulundu. Şirketin sitesinde yer alan uyarıda şöyle denildi:

Önemli Yeni Güvenlik Bildirimi:

Gazlı fırınlar ve ocaklar için potansiyel patlama riski: Önemli uyarı dikkat ediniz

Belirli yıllarda üretilmiş sınırlı sayıda ev aleti (Solo Gazlı Fırınlar: 01/2009-10/2011, Ankastre Gazlı Ocaklar: 01/2009-10/2011, LPG’li Set Üstü Ocaklar: 01/2009-10/2011, Doğalgazlı Set Üstü Ocaklar: 01/2004-10/2011) kapsam dahilindedir. Ayrıca Ocak 2004 tarihinden Ekim 2011 tarihine kadar gaz dönüşüm işlemine tabi tutulmuş tüm gazlı pişiriciler bu kapsama dahildir.

Bunun sebebi, daha sonra takılan gaz bağlantı parçasında gerçekleşebilecek potansiyel hasardır. Bazı durumlarda gaz sızıntısı olabilir ve son derece nadir durumlarda olası bir patlama riski ortaya çıkabilir. Etkilenmiş tüketicilerimizin gaz bağlantı parçası yetkili bir servis teknisyeni tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir. Değişim işlemi tüketici evlerinde gerçekleşecek ve sorunu tamamen çözecektir.

Bosch'un sitesinde yer alan açıklamanın devamında ürünlerin üretim tarihlerine ilişkin de bilgi verilerek "Türkiye'de, aşağıdaki dönemde üretilmiş ve belirtilen özellikteki gazlı pişirme cihazları kampanya kapsamındadır: Ocak 2009-Ekim 2011 yılları arasında üretilmiş solo gazlı fırın, ankastre gazlı ocak ve LPG’li set üstü ocak ile Ocak 2004-Ekim 2011 tarihlerinde üretilmiş doğal gazlı set üstü ocak ve bunlara ilaveten Ocak 2004 tarihinden Ekim 2011 tarihine kadar gaz dönüşüm işlemine tabi tutulmuş tüm gazlı pişiriciler.Bazı durumlarda, gaz sızıntısı kontrol edilemeyen bir şekilde gerçekleşebilir ve son derece nadir durumlarda bir patlama riski ortaya çıkabilir. Bunun nedeni, monte edilen gaz bağlantı parçalarının olası hasarıdır" denildi.