Bosch: Yerli otomobilin her aşamasında yer alacağız

Bosch, 2021 yılında piyasaya çıkacağı iddia edilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dillendirdiği ‘yerli otomobil’le ilişkin olarak "Yoldaki tüm araçların içinde Bosch parçaları var. Dolayısıyla Türkiye’de yerli oto bize heyecan veriyor. Bu anlamda biz gerek tasarımda gerek ürün verme konusunda gerekse devreye alma, prototip çalışmaları konusunda tüm süreçte var olacağımızı öngörüyorum" dedi.

Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak yerli otomobil projesinde CEO’luk koltuğu için Bosch Yenileme Pazarı Kıdemli Başkan Yardımcısı Gürcan Karakaş’ın adı öne çıkıyor.

Bugün düzenlenen basın toplantısı sonrası Business HT’nin sorularını yanıtlayan Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, yerli otomobilin her aşamasında yer alacaklarını söyledi.

Bosch’un tüm teknolojilerini yerli otonun hizmetine sunacaklarını kaydeden Young,şöyle dedi: “Bosch, dünyanın en büyük otomotiv yan sanayii firması. Geldiğimiz noktada ciromuzun yüzde 60’ı mobilite bölümlerinden geliyor. Dünya çapında 60 markayla çalışıyoruz. Yoldaki tüm araçların içinde Bosch parçaları var. Dolayısıyla Türkiye’de yerli oto bize heyecan veriyor. Bu anlamda biz gerek tasarımda gerek ürün verme konusunda gerekse devreye alma, prototip çalışmaları konusunda tüm süreçte var olacağımızı öngörüyorum:”