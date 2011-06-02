-BOŞANMIŞ ÇİFTİN ÇOCUKlARININ ÖZGÜVENİ EKSİK NEW YORK (A.A) - 02.06.2011 - ABD'de yapılan bir araştırmada, boşanmış anne ve babanın çocuklarının, matematik ve sosyal becerilerde sınıf arkadaşlarının gerisinde kaldığı belirlendi. Wisconsin-Madison Üniversitesinden araştırmacı Hyun Sik Kim, boşanmış çiftin çocuklarının matematik ve sosyal becerilerde başarısız olmalarının yanı sıra daha fazla kaygı, gerginlik yaşadığını ve özgüvenlerinin düşük olduğunu kaydetti. Araştırmaya göre boşanmanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisinin, boşanma işleminden önce başlamadığını belirten Kim, ''İnsanlar boşanmadan önce çiftlerin yoğun çatışma yaşadığını düşünme eğiliminde. Benim ilk öngörüm de boşanmış ebeveynin çocuklarının resmi boşanma işlemleri başlamadan önce olumsuz etkiler yaşadığıydı. Ama araştırmam bunun öyle olmadığını gösterdi'' dedi. Kim, boşanma sonrasındaki aşamada olumsuz etkilerin artmadığının belirlendiğini söyledi. Boşanmanın matematiğe etkisinin daha fazla olduğunu ifade eden Kim, ''Okumak kümülatif (bilgi ve birikim gerektiren) değil, ancak matematikte ilerlemek için önceki konuları anlamak zorundasınız. Örneğin, 1 artı 1'in 2 ettiğini anlamazsam, çarpma işlemini anlayamam'' dedi. Boşanan çiftin çocuklarının bazı rahatsız edici tecrübeler yaşayabileceğini belirten Kim, ''Boşanan ebeveynler, çocuklarına özen göstermiyor olabilir. Çocuklarıyla tartışma eğiliminde olabilirler. Bunun çocuk gelişimi üzerinde etkisi olabileceğini düşünüyorum'' dedi. Bulguların, boşanma öncesi, sırası ve sonrası etkilerinin 3585 çocuk üzerinde incelenmesi sonucu elde edildiği belirtildi.