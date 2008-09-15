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Boşanmaktan vazgeçti

Zerrin Özer ile eşi Süren, bir araya geldikleri yemekte buzları ertti

15 Eylül 2008 03:00

2006 yılında kendisinden 22 yaş küçük olan Levent Süren ile nikâh masasına oturan Zerrin Özer'le eşinin arası geçtiğimiz yıl oturdukları ev yüzünden açılmıştı. Çift; Beylikdüzü'nde, Süren'in ailesine yakın bir evde oturuyordu. Ama ünlü sanatçı, evin işlerine çok uzak olduğunu ve gününün büyük kısmının trafikte geçirdiğini söyleyerek eşine başka bir yere taşınmayı teklif etti; ancak bu teklifini eşine kabul ettiremeyince çareyi evi terk etmekte buldu. Kendisine Galata'dan bir ev alan Özer, eşiyle aralarındaki anlaşmazlıkları çözemeyince de boşanmaya karar verdi; fakat iki aydır bir araya gelmeyen çift, geçtiğimiz günlerde yeniden görüşmeye başladı.

Ev sorunu çözülmedi

Geçtiğimiz hafta bir restoranda başbaşa yemek yerken görülen ikilinin çok mutlu bir tablo çizdiği söyleniyor. Çiftin yeniden bir araya gelmesine ise yakın dostlarının vesile olduğu belirtiliyor. Şimdilerde yeniden görüşmeye başlayan ikilinin, ayrılık kararlarından vazgeçmiş olsalar da henüz oturacakları ev meselesini çözmedikleri  iddia ediliyor.

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