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BOŞANMAK İSTEYEN KARISINI ÖLDÜRDÜ ADANA (A.A)

23 Şubat 2011 22:36

-BOŞANMAK İSTEYEN KARISINI ÖLDÜRDÜ ADANA (A.A) - 23.02.2011 - Adana'da boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle vurup öldürdüğü belirtilen koca, polise teslim oldu. Alınan bilgiye göre, Kışla Mahallesi 4477 Sokak'ta oturan belediyeden emekli güvenlik görevlisi Süleyman K. (51), kendisinden ayrılmak istediği için tartıştığı belirtilen eşi Semiha K'ya (51) kızları Merve (16) ve Vahide'nin (14) gözleri önünde av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Semiha K. yere yığılırken, kapının önüne çıkan Süleyman K, 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Zanlı, gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen, yüz, göğüs bölgesi ve ayağından yaralanan Semiha K, kurtarılamadı. Semiha K'nın yaklaşık 3 aydır eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartıştığı, boşanma davası açtığı, ilk duruşmanın yaklaşık 15 gün önce görüldüğü belirtildi. Yaklaşık bir hafta önce Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışmaya başladığı bildirilen Semiha K'nın dün aynı mahallede başka bir ev kiraladığı, bugün de eşyalarını toparladığı sırada tartışmanın yaşandığı kaydedildi. Polis merkezine götürülen Süleyman K'nın, eşini çok sevdiği için ayrılmak istemediğini ancak eşinin kendisini boşayıp başka eve taşınmak istemesine dayanamadığını söylediği öğrenildi. Çiftin, üniversite eğitimi aldığı İstanbul'a gitmek için otobüse binmeye hazırlanırken acı haberi alıp eve dönen oğulları Mete K. (20), komşuları tarafından sakinleştirildi. Çiftin en büyük kızlarının ise Kahramanmaraş'ta üniversite eğitimini sürdürdüğü bildirildi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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