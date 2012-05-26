Boşanmak isteyen eşine mezarlıkta tecavüz etti

Samsun’da 28 yaşındaki Güner K., boşandığı 23 yaşındaki hemşire eşi D.K.’yı dövüp tecavüz ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan sanık, olay tarihinde ayrı yaşadıklarını belirterek, "Bana nöbete kaldığını söylüyordu. Oysa arkadaşlarıyla alkol almaya gidiyorlarmış. Bu yüzden kendisine tokat attım. Ama tecavüz etmedim" dedi. Duruşmaya katılan genç kadın ise, sanığın evlendikten 3 ay sonra kendisine şiddet uygulamaya başladığını ileri sürerek, "Boşanma davamız devam ederken beni mezarlığa götürüp dövdü ve orada zorla ilişkiye girdi" diyerek şikayetçi oldu. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Atakum İlçesi’nde oturan ve özel bir şirkette çalışan Güner K. ile yine özel bir hastanede hemşire olan D.K., 2008 yılı kasım ayında evlendi. Bir yıl sonra bir kız çocukları dünyaya gelen çiftin arasında sorunlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine D.K., eşine boşanma davası açtı.

Mezarlıkta tecavüz

Boşanma davaları devam ederken, geçen yıl mayıs ayında iddiaya göre Güner K., marketten dönen eşinin yolunu kesip, eve bırakmak için otomobile aldı. Ardından da D.K.’yı yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan bir köyün mezarlığına götürdü. Burada genç kadını ölümle tehdit ederek zorla cinsel ilişkiye girdi. Daha sonrada D.K.’yı evine bırakıp gitti. Bunun üzerine genç kadın eşinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Güner K., nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak, Samsun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yapılan hiçbir duruşmaya katılmayan ve polis zoruyla getirilmelerine karar verilen D.K. ve Güner K., dün ilk kez ifade verdi.

Suçlamayı kabul etmedi

Eşiyle boşanma davalarının yaklaşık 1 ay önce sonuçlandığını belirten Güner K. savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Genç kadınla zorla ilişkiye girmediğini ileri süren sanık, "Birbirimizi severek evlendik. Bir çocuğumuz oldu. Son zamanlarda eşim 24 saat çalıştığını, nöbete kaldığını söyleyerek eve gelmemeye başladı. Sonra öğrendim ki arkadaşlarıyla alkol kullanıyormuş. Geç saatlerde bir doktorla telefon görüşmeleri yaptığını farkettim. Sorunca da ters cevaplar veriyordu. Bu nedenle aramızda huzursuzluk çıktı. Tartışma sırasında ona tokat attığımı kabul ediyorum. Ama rızası dışında kendisine cinsel saldırıda bulunduğumu kabul etmiyorum" dedi.

Ağlayarak anlattı

Duruşmaya katılan ve zaman zaman ağlayarak ifade veren D.K. ise, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Evliliğinin 3’üncü ayından sonra şiddet görmeye başladığını belirten genç kadın, birkaç kez ayrıldıklarını ancak ailesinin kendisini tekrar eşinin yanına geri gönderdiğini ileri sürdü. Olay günü ise marketten eve giderken sanığın otomobili köy yoluna çevirdiğini söyleyerek, "Bir mezarlıkta durduk, beni otomobilden indirdi. Öldürüceğini söyleyerek soyunmamı istedi. Korktuğum için soyundum. Daha sonra da bana orada tecavüz etti. Sonra beni eve bıraktı. Boşanma davamız da sonuçlandı. Ancak henüz karar yazılmadı" diyerek şikayetçi oldu. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.