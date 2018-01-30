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Boşanmak isteyen 30 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Tayfun Beyoğlu (55), boşanmak isteyen 30 yıllık eşi ve 2 çocuk annesi Semye Beyoğlu'nu (50) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

30 Ocak 2018 20:02

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te Tayfun Beyoğlu (55), boşanmak isteyen 30 yıllık eşi ve 2 çocuk annesi Semye Beyoğlu\'nu (50) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Olay, öğleden sonra Öğretmenlerevi Mahallesi\'nde 4 katlı bir binanın 2\'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşi Tayfun Beyoğlu ile bir süredir geçimsizlik yaşayan Semye Beyoğlu, boşanmak istediğini söyleyerek 2 gün önce kızının evine gitti. Tayfun Beyoğlu, kızının evine giderek, eşini dönmeye ikna ettti. Çift, eve döndü.
Çift arasında bugün öğleden sonra boşanma nedeniyle yeniden tartışma çıktı. Eşinin boşanma isteğini kabul etmeyen Tayfun Beyoğlu, evdeki tabancasıyla önce eşine ateş etti, ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemenin ardından çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatıldı.

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