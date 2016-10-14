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Yaşam

Boşanmak isteyen 3 aylık eşini öldürdü

Genç kadını öldüren koca, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu

14 Ekim 2016 11:29

Tokat'ta, kendisinden boşanmak isteyen 3 aylık eşini tabancayla öldüren kişi, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

NTV'nin haberine göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde tütüncülük yapan Ümit Çolak (24), geçimsizlik nedeniyle bir süre önce babaevine dönen eşi Arife Çolak (20) ile konuşmak için, kayınpederi Mehmet Şık'ın Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine gitti. 

Ümit Çolak, bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladığı 3 aylık eşini tabancayla başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurduktan sonra, silahı başına dayayarak ateşledi.

Yakınlarının haber vermesiyle Turhal Devlet Hastanesine kaldırılan Arife Çolak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı Ümit Çolak ise burada yapılan müdahelenin ardından Tokat'taki bir hastaneye sevk edildi.

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