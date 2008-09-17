Boşanmak için uzlaştılar

2 yıl önce Bodrum’da dalış yaparken vurgun yiyen Club Flipper’in sahibi Ahmet Bayer yaşadığı bu olayın ardından eşi Sinem Bayer ile boşanma kararı almıştı.



Ahmet Bayer’in 16 yıllık evliliğini bitirme isteğine karşılık eşi ise “Kocamın hayatında başka bir kadın var. Kazadan sonra bana karşı davranışları değişti. Ama ne olursa olsun ondan ayrılmayacağım” diyerek boşanmayacağını söylemişti.



Sonunda pes etti



Bu açıklamanın üzerinden 1 yıl geçti ve Sinem Hanım sonunda pes etti. Çift önceki gün bir araya geldi. 2 saat süren görüşme sonrasında Sinem Bayer de boşanmaya razı oldu.



Bayer çifti önümüzdeki günlerde hukuki işlemleri başlatmak için mahkemeye başvuracak.

