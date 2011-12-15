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Boşanmak için eşini arıyor

Dünyanın çeşitli ülkelerinde onlarca otel ve kumarhanenin sahibi Sudi Özkan, boşanmak için dava açtı, ancak eşini bulamıyor.

15 Aralık 2011 02:00



 T24- Dünyanın çeşitli ülkelerinde onlarca otel ve kumarhanenin sahibi Sudi Özkan, boşanmak için dava açtı, ancak eşini bulamıyor.




Vatan'ın haberine göre, Özkan, masal gibi bir düğünle evlendiği, üç oğlunun annesi, 7 yıllık Beyaz Rus eşi Katsiaryna Schulkevitch’e, yaklaşık 5 ay önce boşanma davası açmıştı. Schulkevitch, geçtiğimiz Temmuz ’dan bu yana bulunamayıp, tebligat da yapılamadığı için davada şimdiye kadar hiçbir ilerleme gerçekleşmedi. Son duruşmada davalı Schulkevitch’e tebligat yapılamadığı gerekçesiyle ertelendi. Özkan’ın eşi kendisinden 40 yaş küçük.



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