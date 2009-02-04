Boşanma yüzü yaşlandırıyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, yaşlanmayı kalıtsal etkenler belirlese de, boşanma veya kilo alıp verme gibi strese yol açan faktörler insanın yüzünü yaşlandırıyor.



Cleveland'daki üniversite hastanesinde aynı yumurta ikizleri üzerinde yapılan araştırmada, Dr. Bahaman Guyuron ve ekibi, genetik mirasa rağmen çevresel faktörlerin bir insanın dış görünüşüne yıllar ekleyebildiğini buldular.



186 çift eş yumurta ikizi üzerinde hem anket yapan, hem de dijital görüntüler alan araştırmacılar, bu görüntüleri daha sonra ikizler arasındaki yaş farkı görüntüsünü kaydeden bağımsız bir komisyona gösterdiler.



Plastik ve Rökonstrüktif Cerrahi dergisinin internet sayfasında da yayımlanan araştırma sonucuna göre, ikizlerden boşanmış olanlar, evli, bekâr veya dul kardeşlerine oranla iki yıl daha yaşlı gösteriyor.



Antidepresan kullanımının da belirgin şekilde yaşlı göstermeye yol açtığını tespit eden araştırmacılar, ayrıca kilonun da önemli bir faktör olduğunu belirledi. Denek ikizlerden 40 yaşının altında bulunanlardan kilolu olanlar daha yaşlı görünürken, 40 yaşın üzerindeki grupta kiloluların daha genç göründükleri ortaya çıktı.



Dr. Guyuron, araştırmayla ilgili yayımladığı açıklamada, araştırmaya konu olan ikizler içinde yaşlı görünenlerde stresin ortak etkenlerden biri olduğunu belirtti.



(AA)

