Boşanma sigortasında patlama

T24 - Yurtdışında popüler olan 'boşanma sigortası' Türkiye'de de ilgi görmeye başladı.



Çiftlerin eşlerinden gizli yaptırdığı sigorta, talepleri ve giderleri karşılıyor. Sabah'ın haberine göre; 1994'ten beri sigorta ve reasürans brokerliği alanında faaliyet gösteren Cem Pekkutlucan, günümüzde değişen yaşam koşullarına bağlı olarak çok sayıda sigorta paketi üretiyor.



En popüler olanlar arasında; 'İşsizlik Sigortası', 'Yaşam Destek Sigortası', 'Boşanma Sigortası', 'Kira Sigortası', 'Etkinlik İptali, PR Sigortası', 'Kredi borç ödeme Sigortası', 'Kredi Kartı Borç Sigortası' gibi birçok değişik sigorta bulunuyor.



Günümüzde evliliklerin bitişinde gerek uzayan hukuki süreçler, gerek avukat masrafları ve boşanma sonrası ödenmesi gereken nafaka ve tazminatlar oldukça can sıkıcı olabiliyor. Şu an yurtdışında popüler olan boşanma tazminat sigortası, evli çiftlerden biri veya her ikisi tarafından da satın alınabiliyor.



Yüksek gelirli çiftlerde tazminat taleplerinin çok fazla olması ve uzlaşma sürelerinin uzaması, yüksek avukatlık, mahkeme ve harç ücretlerine yolaçarken, boşanma sigortası bunları karşılıyor. Özellikle son aylarda ünlülerin arasında boşanmaların (Mehmet Ali Erbil- Tuğba Coşkun, Leyla Alaton- Mehmet Günyeli, Petek Dinçöz-Can Tanrıyar, Zeynep- Mehmet Garan) arttığı bugünlerde "boşanma sigortası" oldukça ilgi görmeye başladı.





% 70'i gidiyor



Pekkutlucan, ilginin temel mantığını ise şöyle açıklıyor: Amerika'da yapılan istatistiklere göre boşanma sonucunda boşanan erkek varlığının yüzde 70'ini kaybediyor. Çok yüksek avukatlık ve mahkeme ücretleri, ödenen tazminat ve nafakalar müthiş paralar anlamına geliyor. İşi anlaşmaya götürmeyip mahkemeye giderseniz çok para vermek zorunda kalıyorsunuz. İstenirse Boşanma Sigortası neredeyse bütün bunları karşılıyor... Çiftler bu sigortayı eşinin haberi yokken gizlice yapıyor.