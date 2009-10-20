'Boşanma listesini bulduğum an yıkıldım!'

Arzu Yanardağ, bir hafta önce eşinin masasında bulduğu listenin kendisini yıktığını belirterek, “Çünkü kâğıtta boşanma şahitlerinin adları ve nasıl boşanacağımıza dair notlar yazıyordu” dedi.



Arzu Yanardağ, geçen yıl evlendiği işadamı Serhat Türkkan’la evliliğinde büyük bir kriz atlattıklarını söyledi.



Kızı Alara’nın babası ilk eşi reklamcı Ali Sertel ile evliliğinde de çok zor günler atlattığını belirten Yanardağ “Kızım Alara’nın babası Ali’den şiddet ve her türlü rezilliği gördüm. Bu yüzden kızımı da alıp o evden kaçtım. Sonra Serhat ile evlendim. Serhat’la da krizler yaşadık. Çünkü evde biraz sert ve sinirli... Bazen ona ‘Ne olur bana da garsona, manava, hostese davrandığın gibi kibar ve anlayışlı davran’ diyorum ama dinletemiyorum” dedi.



“Ağlamaya başladım”



Geçen günlerde eşi Türkkan’ın “Arzu’yu döve döve adam ettim” şeklinde ifadesi basına yansıyan Yanardağ, “Bir hafta önce Serhat’ın masasında bir kâğıt buldum. O an yıkıldım. Çünkü kâğıtta boşanma şahitlerinin adları ve nasıl boşanacağımıza dair notlar yazıyordu. Ağlamaya başladım. Sonra konuştuk ve krizi şimdilik aştık ama ilerde neler olur bilemem. Şimdilik boşanmanın eşiğinden döndük” diye konuştu.