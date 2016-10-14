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Boşanma davasını Demet Şener açıyor

Demet Şener'in avukatı, 10 milyon liralık tazminat iddiasını yalanladı

14 Ekim 2016 12:29

Demet Şener’in avukatı, 11 yıllık evliliğini bitirmek konusunda kararlı olduğunu ve yakında boşanma davası açacağını söyledi.

2005 yılında evlenen ve iki çocukları bulunan Demet Şener ile İbrahim Kutluay hakkında pek çok iddia dolaşmaya başladı.

Hürriyet'in haberine göre; Darüşşafaka Doğuş Basketbol Kulübü’nün icra kurulu üyesi olan ve takımının Euroleague maçı nedeniyle Sırbistan’da bulunan İbrahim Kutluay, iddialar karşısında sessizliğe büründü. Yakınlarının “Morali çok bozuk” dediği Kutluay, sorular karşısında henüz bir açıklama yapmak istemediğini söyledi.

 

"Davayı Demet Hanım açacak"

 

İddialara açıklık getiren ise Demet Şener’in avukatı Aslı Hatemi oldu. Hatemi, boşanma davasını Demet Şener’in açacağını söyledi:

“Boşanma kararı alındı. Davayı Demet Hanım açacak. İbrahim Bey boşanmak için bir avukatla çalışmaya henüz başlamadı. Boşanma davası konusunda henüz onunla konuşulmadı. Ama her iki taraf da çocukları için en doğru şekilde evliliklerini sonlandıracaktır.”

 

"Evleri hemen ayırmak zorunda değiller"

 

Demet Şener’le İbrahim Kutluay’ın evlerini ayırdığı iddiası hakkında da konuşan Hatemi, “Evler ayrılmadı. Düzen bozmak veya yeni düzen kurmak konusunda zaman gerekebilir. Demet Hanım ile İbrahim Bey, dava sonuçlanana kadar aynı evde yaşayabilir. Evleri hemen ayırmak zorunda değiller” dedi.

 

"10 milyon lira iddiası doğru değil"

 

Demet Şener’in boşanma davasında İbrahim Kutluay’dan 5 milyonu maddi, 5 milyonu manevi olmak üzere toplam 10 milyon lira tazminat talep edeceği öne sürüldü. Avukat Aslı Hatemi ise iddianın doğru olmadığını söyledi.

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