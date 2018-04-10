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Boşanma davasına geldiği adliyede, eşi ve kayınpederi dövdü

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde Tuğçe Gül B

10 Nisan 2018 18:01

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde Tuğçe Gül B. (23), boşanma davası için geldiği adliye önünde, eşi ve kayınpederi tarafından tekme tokat dövüldü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eşi Süleyman B. gözaltına alındı, kaçan kayınpederi Osman B.\'nin arandığı belirtildi.
Olay, Bafra Adliyesi önünde meydana geldi. Tuğçe Gül B. ve eşi Süleyman B.\'nin Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen boşanma davası için taraflar adliyeye geldi. İki taraf arasında adliye önünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Süleyman B. ve babası Osman B., Tuğçe Gül B.\'ye tekme tokat saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Tuğçe Gül B., olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.
Polis, kadının eşi Süleyman B.\'yi gözaltına aldı. Olay sonrası kaçan kayınpeder Osman B.\'nin arandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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