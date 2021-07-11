Boşanma davasına böyle gitti: Boşanıyoruz, çok mutluyum

Malatya’da 13 yıllık eşinden boşanan Murat Akdoğan, davanın görüleceği adliyeye üzerinde "Çok mutluyum, boşanıyoruz" yazdırdığı araçla geldi.

Malatya’da yaşayan Murat Akdoğan, 13 yıllık evliliğini noktalamak için görülecek dava öncesinde aracını gelin arabası gibi süsleterek, "Çok mutluyum, boşanıyoruz" yazdırdı. Akdoğan, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, "İnsanlar bazen de ayrılırken bu kadar mutlu olabiliyor" dedi.

Evliliği sürecinde kötü günler yaşadığını savunan Akdoğan, "İnsanların sadece evlenirken değil boşanırken de mutlu olacağını belirtmek için böyle bir tepkide bulundum. Yani insanlar sadece evlenirken mutlu olmuyor, bazen de ayrılırken mutlu oluyor. Yaşadığım kötü günler geride kalıyor. Tüm evlenecek gençlere tavsiyem iyi düşünsünler. Tanımadan evlenmesinler. Allah kimsenin yuvasını bozmasın” diye konuştu.

Murat Akdoğan, Malatya Adliyesi'nde görülen duruşmada 13 yıllık eşinden boşandı. (İHA)