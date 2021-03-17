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Yaşam

Boşanma davası sonrası takip: Eşinin bulunduğu aracı çarptı, tüfekle ateş açıp sürücüyü yaraladı

17 Mart 2021 17:46

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin bulunduğu aracı takip ederek kaza yaptıran adam, sürücüyü pompalı tüfekle yaraladı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. B.K., Çorum Adalet Sarayı'nda görülen boşanma davasının ilk duruşmasına katıldıktan sonra akrabası M.K'nin kullandığı otomobille adliye binasından ayrıldı. 

Eşi Ferhat K. da kendi aracıyla bir süre takip ettiği otomobile Gazi Caddesi'nde arkadan çarptı.

Daha sonra aracından inen Ferhat K., pompalı tüfekle ateş ederek M.K.'yi kolundan ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

M.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Ferhat K. gözaltına alındı. (DHA)

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