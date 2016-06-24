Boşanma davası açan eşini balkondan attı, intihar süsü vermeye çalıştı!

Boşanmak isteyen eşi Hatice Çelik’i, dava açtıktan bir gün sonra 3. katın balkonundan atarak ölümüne neden olan Mehmet Çelik hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, komşusundan Mehmet Çelik’in delilleri yok etmesini istediği ve olaya intihar süsü vermeye çalıştığı ifade edildi. 18 Ağustos’ta ilk duruşması görülecek olan Çelik için “Eşi kasten öldürme” suçunda müebbet hapis cezası isteniyor.

Mehmet Çelik, Hatice Çelik’i daha önce de telefon mesajıyla “Ben namusumu temizliyorum, akşam nerde kaldın babamda dedin yalan söyledin evet bu gün seni öldüreceğim” diyerek tehdit etmiş, Hatice Çelik de şikayette bulunmuştu. Genç kadının koruma kararı aldırdığı da öğrenildi.

Evrensel’den Sinem Uğurlu’nun haberine göre, İstanbul Bayrampaşa’da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 13 yıldır hemşire olarak çalışan 1 çocuk annesi Hatice Çelik, boşanmak istediği eşi Mehmet Çelik tarafından 3. katın balkonundan bıçak tehdidi ile atıldı. 12 Nisan gecesi gerçekleşen olayın ardından Çelik, kaldırıldığı hastanede iki hafta yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti.

“Bıçak tehdidi ile balkondan atıldı”

“Eşi kasten öldürmek” suçundan yargılanan Mehmet Çelik hakkında hazırlanan iddianameye göre Mehmet Çelik, Hatice Çelik’i bıçak tehdidi ile zorla balkondan attı, ardından da olaya intihar süsü vermeye çalıştı. Ayrıca Mehmet Çelik olayın ardından komşusundan sandalyenin altındaki bıçağı almasını ve tuvalet camının kırıklarını temizlemesini istedi.

“İntihar etti” demişti

Oysa Mehmet Çelik polise verdiği ifadesinde, Hatice Çelik ile aralarından çıkan tartışma sonucunda eline bıçak alıp “Seni öldürürüm” tehdidinde bulunduğunu, bunun üzerine de Hatice Çelik’in balkondan aşağıya atlayarak intihar ettiğini iddia etmişti.

Savcı, Mehmet Çelik’in bu ifadesine itibar etmeyerek “Eşini bıçak tehdidi ile zorla balkondan atarak intihar süsü vermek için zorladığı esnada eşinin direnmesi nedeniyle tuvalet kapısının camının kırılması, devamında bıçağı balkondaki sandalyenin altına düşürmesi, sonrasında komşudan cam kırıklarını ve bıçağı yok etmesini isteyerek olaya tamamen intihar süsü vermek istemesi nedeniyle eylemin eşini kasten öldürme suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır” dedi.

Davanın duruşması geçtiğimiz haftalarda Çelik hayatını kaybettikten sonra görüldü. Dava ertelendi.

Mehmet Çelik’in yargılanacağı ilk duruşma 18 Ağustos’ta görülecek.