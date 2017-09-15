Boşanma davası açan eşe Kent Meydanı'nda 4 kurşun (2)

BOLU BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU\'NDAN TEPKİ

Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Fatma Kubilay, Sevim Çevik\'in boşanmak üzere olduğu eşi Ahmet Çevik tarafından Kent Meydanı\'nda tabancayla vurulmasına yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi. Kubilay, kadına yönelik şiddetin tüm çabalara rağmen engellenemediğini belirterek, şöyle dedi:

\"Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak Sevim Çevik davasını yakından takip ederek her türlü hukuki desteği vereceğiz. \'Kadın önce insandır\' sözünü ısrarla söyleyip anlaşılmasını isterken bugün Bolu\'nun en işlek en kalabalık meydanı olan Kent Meydanı\'nda bir kadın yine eşi tarafından silahla vurulmuştur. Aralarında boşanma davası bulunması sebebiyle 28 yaşında bir kadının yaşama hakkının elinden alınmak istenilmesi vicdanların kabul edebileceği bir durum değildir. Bu tür olayların artık şehrin en kalabalık meydanlarında gerçekleşmeye başlaması, kadını korumaya yönelik önlemlerin yeterli olmadığının bir göstergesidir.\"

Bu olayın Bolu\'da ilk olmadığına vurgu yapan Kubilay, daha önce de sonucu çok ağır olan Dilay Gül, Bigem Çubukcuoğlu, Berfin Yıldız cinayetlerinin görüldüğünü hatırlattı. Kubilay, şöyle dedi:

\"Tek ümidimiz ;Sevim Çevik\'in yaşıyor olmasıdır. Bu tür kadına yönelik şiddetlerin önüne geçebilmek için yasal olarak daha sert önlemlerin alınması, her türlü şiddetin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin derhal yapılması ve faillere en ağır cezaların verilmesi için yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Artık kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri olmasın diyoruz.\"

