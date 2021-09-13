Boşanma avukatı hep en iyi yolu bulmalı

Türkiye’de boşanmalar arttı, evlilik oranları ise azaldı. Özellikle pandemi döneminde belli nedenlerle evlenme sayıları düşse de boşanmalarda da ciddi bir oranda artış oldu. Boşanmada uzman avukat Serpil Çınar 'ın konuya ilişkin görüşleri şöyle:

Boşanma davalarında avukat zorunlu mu?

Bir ameliyata doktorsuz nasıl girilemez ise bir davanın da avukat ile yürütülmesi gerekmektedir. Evet, gereklidir; ancak şart değildir. Herkes avukatsız davasını açabilir, ancak işin uzmanı olmadıktan sonra yapılan hatalar geri dönülmez hatalara neden olacaktır. Hassas bir konudur. Yasal alacağın ve kanundan doğan hakların söz konusu olduğu bir konudan bahsediyoruz. Yasal hakkının ne olduğunu ve nasıl yasal hakkını savunacağını bilmeden dava açar isen elbette davayı kaybetmeye mahkumsun demektir. Bizler bu işin 4 yıl boyunca fakültesini okuyor, temel haklardan itibaren temel dersimizi, eğitimimizi alıyoruz. Akabinde pratikte, uygulamada bilgilerimizi pişiriyoruz. Sonra birisi çıkıp ben kendi davamı kendim yönetirim, avukatsız ilerleyeceğim diyor ve geri dönülmez hatalara neden oluyor. Anlaşmalı boşanma için avukatı bile düşünmüyor. Asıl dava sonrası önemli, kaybı olunca bu sefer avukata ben ne yapabilirim diye soruyor. Hakime kızıyor, tanıklara kızıyor ama kendisine kızmıyor. Her evliliğin durumu, tarihi, edindiği malı, evlilik içerisindeki olayları farklı oluyor. Boşanmada uzman olan avukat o değerlendirmeyi bilgi ve tecrübesine göre analiz edecektir. Bu nedenle özetle boşanma davası için avukat mutlaka düşünülmelidir.

Boşanma avukatı kimdir?

Kendisini boşanma davalarında geliştiren, aile hukuku konularında sıklıkla dava alan kişiler boşanma avukatı olarak anılmaktadır. Avukatların kendisini uzmanlık alanı ile tanıtması mümkün değildir; sadece çevreden bu şekilde anılıyor ya da bilinmektedir. Bizim ülkemizde avukatlar, her alandan dava alma hakkına sahiptir. Boşanma dosyaları alan avukat, diğer hukuki dallardan da dosya alabilmektedir. Boşanma davalarında deneyim edinen, tecrübeli ve uzman olan avukatlar, boşanma avukatı olarak anılmaktadır. Boşanma davalarına bakan avukatlar, davanın başından sonuna kadar süreci yönetmekte ve dilekçe yazımı, duruşmalara girme, haklara ilişkin yasal savunmaları hukuki çerçevede yerine getirecektir. Eşler, anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma için vekil yani avukatı düşünmelidir.

Boşanmalar neden arttı?

Tek bir neden söylememiz mümkün değil, birden fazla sebebi var. Ciddi oranda artış görülüyor ve birçok uzman kendi alanına göre yorumlamalarda bulunuyor. Benim de bu zamana kadar aldığım dosyalardan ve yapılan araştırmaları okuduğumda sosyal medyanın çok büyük bir etken olduğunu söyleyebilirim. Sosyal medyanın devreye girmesi, artık herkesin sosyal medya hesabına sahip olması suç işlemeyi kolaylaştırdığı gibi evlilikteki sadakat yükümlülüğünün ihlalini de kolaylaştırdı. Boşanma dosyalarının çoğunluğu aldatmadan doğuyor. En büyük neden sosyal medya hesaplarındaki aldatmalar, tanışmalardan doğuyor denilebilir.

Diğer nedenleri de belirtecek olursak; eşlerin birbirlerine tahammülün azalması, birbirine olan beklentilerin yüksek olması, kavgaların şiddetli, sorumlulukların paylaşılması ve yerine getirilmemesi gibi birden fazla neden belirtebiliriz. Bir evlilik kolay yürütülmüyor ve bir boşanma davası ile sonuçlanabiliyor. Evliliğin daha ilk yılından boşanmak için avukat arayışında bulunan birçok çift var açıkçası.

Çekişmeli boşanma nedir, anlaşmalı boşanma nedir?

Boşanma davasının iki ayrı türüdür. Anlaşmalı boşanma, tek celsede boşanmadır ve çekişmeli boşanmadan daha kısa sürmektedir. Çekişmeli boşanma ise en az 1 sene süren, tarafların haklar ya da boşanmaya bağlı unsurlarda anlaşamadığı hususların talebinde bulunduğu dava türüdür. Her ikisinin de prosedürü farklılık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma, tarafların uzlaştığı ve genellikle tercih etmek istediği boşanma yoludur. Çekişmeli boşanma ise eşlerden birisinin boşanma, velayet, nafaka ya da tazminat gibi hususlarda anlaşamadığında başvurduğu boşanma yoludur.

Boşanma davaları ne kadar sürer?

Her iki dava türüne göre ayrı süreçler işliyor. Anlaşmalı boşanma davası en az 10 gün en fazla 1-1,5 ay sürmektedir. Tabii, adli tatil sürecinde açılmayan boşanma davası için söylüyorum.

Çekişmeli boşanma davası ise en az 1 ya da 1,5 yıl sürmektedir. Mahkemenin iş yoğunluğu ve dosya durumuna göre süreçte de değişkenliklerin oluyor elbette. Ama genellikle duruşmalar, dilekçe aşaması derken karar verilmesi en az 1 ya da 1,5 yılı almaktadır. Boşanma davasına bakan avukatlar, süreci hızlandırmak için elinden geleni yapmaktadırlar.

Bu süreç nasıl ilerliyor?

Avukatların süreci yönetmesi çok önemlidir. Özellikle aile hukuku alanında uzman olan avukatlar tecrübesini ve hukuki bilgisini dosyalarda kullanarak müvekkilinin hakları konusunda son derece titiz hareket edecektir. Çoğu kişi gerek anlaşmalıda gerekse de çekişmeli boşanma davasında kendi başıma dava açabilirim diye işi çok kolaya, hafife alıyor. Boşanma davası nasıl açılır bilgisi olmadan davayı açan eş, kendini iyi bir boşanma avukatı sanıp dilekçeye yazıyor da yazıyor. Dosyada belli bir aşamaya gelindikten sonra hakimin ara kararlarda ret kararı vermesi ya da mahkemenin aleyhe sonuçlanması sonrasında suçu hakime ya da karşı tarafa atıyor. Halbuki davayı açarken öncelikle hakkının ne olduğunu bilmiyor, kanunu bilmiyor, prosedürü bilmiyor, uygulamadan haberi yok ve ret kararını başka şeylere yoruyor.

Dilekçe yazmakla kalmıyor, her şeyin bir usulü var. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun bir dilekçe yazılıyor, dava dilekçesi kanuna uygun hazırlandıktan sonra Tebligat Kanunu’na uygun bir şekilde de dava dilekçesinin tebliği gerçekleştiriliyor. Türk Medeni Kanunu’na uygun boşanma nedenine dayandırılıyor, haklar öne sürülüyor ve 6284 Sayılı Kanun’a göre de tedbir kararları alınıyor. Her biri ayrı bilgi, ayrı bir prosedürdür. Bu süreci bilgi ve tecrübe ile yönetiyor, müvekkilin hakkını savunuyoruz.

Bir de avukatla birlikte dosyayı yürütmek isteyen eş, en iyi boşanma avukatı arayışına giriyor. Bu da bana kalırsa büyük bir mesele. Çünkü boşanma davalarında her şey problem olduğu gibi açıkçası çekişmeli boşanma avukatı yarıştırma pozisyonuna da giriliyor, açıkçası pek hoş bir durum değil. Birbirlerine İstanbul’da en iyi boşanma avukatı benim avukatım ya da İstanbul’un uzman boşanma avukatı benim, davayı kazanamazsın gibi cümlelerle nispet peşine düşülüyor. Sanki boşanma davası avukatları listesi var da oradan kişiler listeden vekil tercihinde bulunarak sıralama yapıyorlar. Bir dosyada vekil ile anlaşılacağı zaman aralarındaki diyalog, bakış açısı ve boşanma davalarına bakıp bakmadığının sorulması yeterlidir. İstanbul Anadolu yakası ya da Avrupa yakası en iyi boşanma avukatı benimkisi yarışı yersizdir. Dosya takibi, dilekçe yazımı gibi her türlü hizmeti tüm avukatlar gereği gibi yerine getirir ve en son hakim kararını değerlendirmeye göre verecektir.

Boşanma davası açmak için belli bir evlilik süresi var mıdır?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için Türk Medeni Kanunu’nda evlilik süresi şartı bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası için resmi nikah tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmelidir. Çekişmeli boşanma davası açmak için ise herhangi bir süre şartı bulunmamaktadır.

3 yıl ayrı yaşandığında boşanma gerçekleşiyor mu?

Fiili bir birliktelik olmaması, ayrı yaşanması halinde boşanma gerçekleşir; fakat belli başlı şartları bulunmaktadır. Her 3 yıl ayrı yaşayan çift için geçerli bir durum değildir. Boşanma davası açılacak ve boşanmaya ilişkin ret kararı verilecektir. Bu ret kararından itibaren 3 yıl boyunca taraflar bir araya gelmediği vakit fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açılacaktır.