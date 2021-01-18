Boşanma avukatı hakkında

Boşanma davası açmanız gerektiği durumlarda bir boşanma avukatı ile görüşmek sizler için en sağlıklı sonuçları almanızı sağlayacaktır. Anlaşmalı boşanma ile boşanmayı düşünüyorsanız hak kaybına uğramamanız önemlidir. Çekişmeli boşanma ise temel olarak boşanma avukatı aracılığı ile İstanbul'da boşanma davası açılabilirsiniz. Mahkemelerde vekil tutma zorunluluğu yoktur ve aile mahkemelerinde herkes kendi hakkını en iyi boşanma avukatı dahi olmaksızın arayabilir. Avukat olmaksızın boşanma veya mal rejimi tasfiyesi talebiyle dava açılması kişinin geri dönüşü olmayan hatalar yaptığı görülmektedir. Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Ayrıca boşanma davalarında bilindiği gibi çeşitli tazminat davaları da bir arada görülmektedir. Elbette ki bu tarz durumlar için de bilinmesi gereken noktalar bulunur ve danışarak daha sağlıklı sonuçlar alınabilir. Bu anlamda boşanma konusunda daha rahat bir şekilde hareket etmek ve danışarak işlemleri gerçekleştirmek gerekmektedir.

Çeşitli sebeplerle örnek vermek gerekirse hayata kast etme, çok kötü muamele, zina (aldatma) ya da yüz kızartıcı şeylerle eşten boşanma konusunda farklı kanunen işleri olurken aynı zamanda da anlaşmalı boşanma konusunda da farklı bir işleyiş olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmak isteyen eşlerde evliliğin bir tam yılı doldurmuş olması gerekir gibi bir kıstas bulunmaktadır. Örneğin bu kıstası sizler bilmiyor olabilirsiniz.

Bu yüzden de bir avukat ile görüşerek bu işlemlerinizi daha sağlıklı bir şekilde yürütmek ve hukuki olarak herhangi bir sıkıntı yaşamamak anlamında önemlidir. Bu yönden de çok daha kolay şekilde bilgiler alabilir ve istediğiniz sonuçları alma şansına sahip olabiliyorsunuz. Eşin, maddi tazminat talebinde bulunabilmesi için kusursuz ya da diğer tarafa nazaran daha az kusurlu olması gerekmektedir. Bununla birlikte belirtilen boşanma nedeni ile mevcut ve beklenen menfaatlerin zedelenmiş olması gerekmektedir. Yani maddi tazminatın amacı boşanma sebebiyle ortaya çıkan zararın tazminidir. Dayanılan boşanma sebebi ve söz konusu olayların eşin kişilik haklarına zarar vermesi durumunda o eş manevi tazminat da talep edebilir.