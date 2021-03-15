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Yaşam

Boşanma aşamasındaki eşini markette silahla vurdu!

15 Mart 2021 21:20

Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından markette tabancayla vurulan ve ağır yaralanan iki çocuk annesi öğretmen, hastanede tedavi altına alındı.

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