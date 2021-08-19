Boşanma aşamasındaki eşini 23 yerinden bıçaklayan  Samet Ağ 3 ay sonra tahliye edildi

Tokat'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Ağ’ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ 3 ay sonra tahliye edildi. Özlem Ağ, ''Cezaevinde olması için benim ölmem mi gerekiyor" diyerek karara tepki gösterdi.

Samet Ağ ile geçimsizlik yaşayan Özlem Ağ, ocak ayında evi terk ederek babası Mehmet Demirel'in yanına gidip, boşanma davası açtı.1 Nisan'da Samet Ağ, Özlem Ağ’ın yanına gitti.

Samet Ağ eşi Özlem ile kayınpederi Mehmet Demirel'i bıçakla yaraladı.

23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan Mehmet Demirel, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası Samet Ağ çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

3 ay sonra serbest

3 ay tutuklu kalan Samet Ağ'ın avukatı müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı da mahkemeden delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak mahkemeden tahliye talep etti. Samet Ağ, 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 16 Temmuz'da CMK'nın 109/3-b maddesi kapsamında yurt dışına çıkmama, adli kontrol tedbirleri uygulanması, her hafta cuma günü saat 08.00- 20.00 saatleri arasında adresinin bulunduğu en yakın kolluk karakoluna imza atması" koşuluyla serbest bırakıldı. Özlem Ağ'ın avukatı aracılığı ile mahkemeye yaptığı itiraza rağmen tahliye kararı geri çekilmedi.

Özlem Ağ, 9 gün yoğun bakımda tedavi gördü

9 gün yoğun bakımda tedavi gören, 22 gün sonra hastaneden taburcu olan bir çocuk annesi Özlem Ağ, "Beni geri götürmeye geldiğini söyledi. Ben de kabul etmedim. Sonra evde 3-4 saat oturdu. Babam eve gelince onunla tartışmaya başladılar. Tartışma sırasında annemi iterek yere düşürdü. Babam da evden kovdu. Ama gitmedi. Jandarmayı aramak için mutfağa telefonumu almaya gittim. Arkamdan geldi. 'Ne yapıyorsun Özlem' dedikten sonra beni seri şekilde bıçaklamaya başladı. 23 yerimden bıçaklanmışım'' diyerek olay gününü anlattı.

Ağ şu ifadeleri kullandı:

''Şu anda ayda bir kontrollerim devam ediyor. Tahliye olduğunu öğrendikten sonra şimdi kontrole gitmeye korkuyorum. Serbest bırakıldığı için öldürülmekten korkuyorum. Beni öldürmeye çalıştı ama serbest kaldı. Cezaevinde olması için benim ölmem mi gerekiyor ?B enim henüz 2 yaşında bir çocuğum var. Benim çocuğumun da diğer çocuklar gibi annesiz mi kalması gerekiyor adalet denilen şeyin yerini bulması için ?" (DHA)