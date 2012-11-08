Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 34 yaşındaki Aslı Yıldırım, 5 yıl önce boşandığı kocası tarafından yol ortasında tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi Çağlayan Caddesi'nde meydana geldi. Aslı Yıldırım 5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı eski kocası 35 yaşındaki Fırat Karabulut'la cadde üzerinde karşılaştı. İkili henüz belirlenemeyen nedenle aralarında tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Karabulut, iddiaya göre motosikletinde taşıdığı av tüfeği ile Yıldırım'a ateş etti. Yıldırım, başına isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde ölürken, cinayet zanlısı Karabulut, motosikletiyle olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cinayeti duyan Yıldırım'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, 1 bacağı protez olduğu bildirilen Karabulut'un yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Aslı Yıldırım'ın cesedi incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.