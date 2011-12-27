Boşandı, gazeteci dövdü!

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Habertürk'ün haberine göre, oyuncu Gamze Özçelik ile kendisi gibi oyuncu olan 3 yıllık eşi Uğur Pektaş ‘tek’ celsede anlaşmalı olarak boşandı. Dün İstanbul Kadıköy 1. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada hâkim çiftin oğullarının velayetini anneye verdi. Protokol gereği Uğur Pektaş, oğlunun eğitim giderleri ile diğer masraflarını karşılayacak.Adliye çıkışında Pektaş, Habertürk Gazetesi’nin muhabiri Sedef Şenkal’a saldırdı. Şenkal’ı darp ederek elinden yaralayan Pektaş, fotoğraf makinesini alıp, kırdı. Pektaş, park yasağı olduğu halde otomobilini park ettiği yerde bekleyen trafik polisinin uyarılarına rağmen, trafik dubalarını cipiyle ezerek hızla kaçtı. Polis memuru ise Pektaş’ın plakasını aldığı cipe yasak yere park etmek suçundan 66 TL ceza yazdı. Geçtiğimiz temmuz ayında Uğur Pektaş anlaşmalı olarak boşanma davası açmış, iki gün sonra ise barıştıklarını belirterek davadan vazgeçmişti.