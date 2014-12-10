Boşanan öğretmen, okul çıkışı öğretmen karısının boğazını kesti!

Mersin’de anaokulu öğretmeni, 1,5 sene önce ayrıldığı öğretmen eşi tarafından okuldan çıkıp evine giderken boğazından kesilerek öldürüldü. Oğlunun da şahit olduğu olay sonrası kadın öğretmenin meslektaşları okulda sinir krizleri geçirdi. Kadın öğretmen için oğlunun koruma talebinde bulunduğu ancak kabul edilmediği iddia edildi.

Adana’da özel bir dershanede öğretmenlik yapan İsmail Öcalan, Mersin Toroslar Anaokulunda öğretmenlik yapan ayrıldığı eşi Yasemin Çetiner’i takip etti. Öğle arası okulun karşısındaki sokakta Çetiner’i yakalayan Öcalan, eski eşinin boğazını bıçakla kesti. Babasının annesine saldırdığını gören oğlu ise babasını darp etti. Katil zanlısı eş, özel aracıyla olay yerinden kaçtı. 112 ekiplerince Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetiner yolda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridine alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Olayı haber alan Çetiner'in meslektaşları ise okulun hemen girişinde sinir krizleri geçirdi. Öğretmenleri meslektaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Bir görgü tanığı, öldürülen öğretmen için oğlunun koruma talebinde bulunduğunu ancak kabul edilmediğini öne sürdü. Cinayeti işlediği belirtilen İsmail Öcalan, Erdemli ilçesi girişinde yakalandı.

Anaokulu öğretmeni Yasemin Çetiner’in cesedi otopsi için Toros Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buraya gelen Çetiner'in oğlu ve yakınlarının feryadı yürekleri dağladı. Acılı oğlunu yakınları sakinleştirmeye çalıştı.