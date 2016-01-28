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Boşanan kadınların yüzde 74’ü şiddet mağduru!

"Nüfusun yüzde 4,5'i en az bir kere boşandı"

28 Ocak 2016 19:35

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alanur Çavlin, boşanan kadınlar arasında, aile içi şiddet mağduru sayısının belirgin şekilde fazla olduğunu söyledi.  Resmi verileri de aktaran Çavlin’in verdiği bilgilere göre, evlenmiş kadınların yüzde 36’sı, evli kadınların yüzde 34’ü, boşanmış kadınların yüzde 74’ü fiziksel şiddet mağduru. 

Israrlı takip faillerinin yüzde 16’sı, kadına, çocuklara ve yakınlara zarar vermekle tehdit eden takip faillerinin yüzde 38’si eski eş.

 

600 bin evlilikte 131 bin boşanma

 

TBMM Boşanma Nedenlerini Araştırma Komisyonu’nda bilgi veren Çavlin, 2014 yılında yaklaşık 600 bin evliliğin, 131 bin boşanmayla sonuçlandığını,  boşanmaların evliliğin ilk 2 ile 5 yılı arasında olduğunu söyledi. Resmi verilere göre, 18 yaşın üstündeki nüfusun yüzde 4,5'i en az bir kez boşandı.

En az bir kez boşanmış kişilerin oranı İstanbul yüzde 5,2,  Ankara yüzde 6,3, İzmir yüzde 6,6.

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