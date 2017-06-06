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Boş sandalyeler, emniyet müdürünü kızdırdı

Toplantıya sadece bir kişi katıldı

06 Haziran 2017 21:13

Antalya'da Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Gencer ve ekibinin konuşmacı olarak katılacağı 'Turizmde Trafik Güvenliği' toplantısına şoförler yerine sadece dernek başkanı katıldı. Salonda sadece 1 kişi görünce sinirlenen Gencer, duyarsızlığa tepki gösterdi.

Antalya'yı 2017 yılında ziyaret edecek yerli ve yabancı misafirlerin huzurlu ve güvenli ortamda seyahat edebilmelerini temin etmek, geçmiş yıllarda turizm taşımacılığı üzerinde yaşanan olumsuzluklara neden olan trafik kazalarını en aza indirebilmek adına etkin çözümler üreterek alınan tedbirlerin uygulanabilmesi amacıyla 'Turizmde Trafik Güvenliği' toplantısı organize edildi.

Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nde Trafikten Sorumlu Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Gencer ve ekibinin sunum için geldiği toplantıya, yalnızca Turizm Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kayabaşı katıldı.

Duyarsızlığa tepki gösteren Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Gencer, "Birkaç gün öncesinden aranarak TÜRSAB üzerinden bütün firmalara ulaşıldı. Bu firmalarda çalışan 800 şoförün katılacağı söyleniyordu. Ancak hiç katılım olmadı. Öğleden önce düzenlenen toplantıya ise sadece 22 yönetici katıldı. Kimse çıkıp sorunlardan söz etmesin" dedi.

Gencer, ekibiyle birlikte toplantıdan ayrılırken Turizm Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kayabaşı da toplantı salonundan ayrıldı.

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