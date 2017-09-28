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Boş mezardaki çuvallar endişelendirdi

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde boş bir mezardaki çuvallar endişeye neden oldu

28 Eylül 2017 21:27

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde boş bir mezardaki çuvallar endişeye neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çuvallarda toprak olduğu belirlendi.
Bugün saat 17.00 sıralarında, Gebze Mimarsinan Mahallesi\'ndeki mezarlığa yakınlarının mezarını ziyarete gelen ismi öğrenilemeyen kişi, yeni kazılan boş bir mezarın içerisindeki çuvalları görünce şüphelenip polise haber verdi. ihbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, çuvallarda toprak olduğu belirlendi. Kazılan mezardan çıkan toprakların çuvallara doldurulduğu tespit edildi.

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