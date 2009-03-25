Boş meydana seslendi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Bağımsız Belediye Başkan adayı Melahat Özkan'ın düzenlediği mitinge 2 davulcu, 1 polis ve 2 gazeteciden başka gelen olmadı. Özkan, boş meydana ''Beni seçmezseniz siz kazanmak istemiyorsunuz demektir” diye seslendi.



Kuşadası ilçesinde Salııpazarı Parkı'nda miting düzenleyen Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Melahat Özkan, ilgi görmesi için 2 davulcu tuttu. Ancak miting alanına, güneşlenmek için gelen yaşlı bir çift, 2 davulcu, 1 polis kamerası ile 2 basın mensubundan başka gelen olmadı.



Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı mitingde boş alana seslenen Özkan, dün Aydın'da halka seslenen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı, kalabalıkları Aydın'a çekerek, kendi mitingini sabote etmekle suçladı. Özkan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için de, ''Hükümeti bırakmış, gitmiş belediye başkanları için koşturuyor. İstanbul Belediye Başkanlığını unutamadıysan istifa et, git yine başkan ol'' ifadesini kullandı.



‘Milletvekili olmak daha kolay’



Melahat Özkan, şunları kaydetti: ''Mitingimizde kimse yok, cenazemizde de kimse olmayacak mı? Eminim olacak. Çünkü ben size hizmet vermekte kararlıyım. Siz istediniz diye geldim, siz isterseniz gelin, isterseniz gelmeyin. Beni seçmezseniz bir daha gelmem. Ben diğerleri gibi git-gel, git-gel uğraşamam. Niye? Ben kültür kraliçesiyim, Bana yakışmaz. Beni seçmezseniz, siz kazanmak istemiyorsunuz demektir. O zaman giderim, cumhurbaşkanı olurum, gider milletvekili olurum. Milletvekili olmak daha kolay.''

‘Döner ısmarlıyorum’



Özkan, boş meydana kendisini tanıtırken, ''Döner yiyenleri seyreden hayvanları görünce gidip döner ısmarlıyorum, kebap ısmarlıyorum. Halkın içinde geziyorum. Bundan daha iyi belediye başkanı olur mu?'' diye sordu.



Bir saat konuştu



Seçmenlerine denizde, yeşillikler içerisinde kulübeler yapma sözü veren Özkan, işi olmayanlara yüksek maaşla istihdam olanağı yaratacağını, yoksul kimse görmek istemediğini, bu sorunu temelden çözeceğini savundu.



Özkan, 10 erkek belediye başkan adayına karşı bağımsız tek aday olarak yola çıktığını, erkeklerin egemen olduğu siyaset sahnesinde boy göstermesinin, 200 kişinin katıldığı siyaset akademisindeki başarısından kaynaklandığını bildirdi.



Melahat Özkan'ın konuşması, yaklaşık 1 saat sürdü.



(AA)

