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Boş evi kundakladılar

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan boş evde hasar meydana geldi

12 Ocak 2018 12:08

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan boş evde hasar meydana geldi.
Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Çınarlı Mahallesi 98063 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerin Hamza Kaya\'ya ait boş evin penceresinden yanıcı madde döküp ateşe verdiğini görenler, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
Kundaklamanın, Kaya\'nın hasım olduğu bazı kişilerce yapılmış olabileceği üzerinde duran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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