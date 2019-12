Boş derslere internet çözümü

Milli Eğitim Bakanlığı ve Intel arasında gerçekleştirilen proje kapsamında öğretmenlerin giremediği dersler internet üzerinden verilecek.



Böylece hem öğretmenler hem de öğrenciler eğitim müfredatından geri kalmamış olacak. 'Dijital Dünyana Beni Dahil Et' adı altında hazırlanan program, 11 ilk ve ortaöğretimde yürütülüyor. Şu anda her okulda 10 öğretmen ve 100 kadar öğrencinin aktif katılımıyla dört ilkokulda pilot olarak uygulanmaya başlayan proje, ilerleyen aşamalarda üniversiteler arasında da yaygınlaştırılacak. Tamamen Türk öğretmenler ve mühendislerin katkısıyla hazırlanan yeni uygulamanın tanıtımı amacıyla Türkiye'ye gelen Intel Dünya Başkanı Craig Barrett, şimdiye kadar teknoloji kullanımından faydalanamamış öğrencileri kapsama açısından önemli bir adım atıldığını söyledi. Craig Barrett, Türkiye'deki öğrenci ve öğretmenler için internette sınırsız kaynak ve yardımcı öğrenim ortamı sağlaması planlanan paylaşım platformunun tanıtım toplantısına katılmadan önce Helsinki, Viyana, Kahire gibi kentlerde bulunduğunu, her ülkede, o ülkenin kendi dilinde yeteri kadar internet içeriği olmamasından kaynaklanan sorunlar gördüğünü anlattı.



Barrett, Türkçe içeriklerin oluşturulup okullarda hizmete sunulmasının önemine işaret etti. Türkiye'de okullarda geniş bantla internete bağlanıldığını vurgulayan Barrett, bilgisayarların okullara dağıtıldığını, öğretmenlerin eğitildiğini ve öğrenme sürecinde bilgisayarın aktif kullanıldığını kaydetti. Konuşmacıların bilgisayar ve internet gibi araçlardan bahsettiğini dile getiren Barrett, "Ama ben eğitimle ilgili en kilit noktada öğretmenlerin olduğunu düşünüyorum." dedi.