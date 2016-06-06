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Spor

Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin'li Ramazan mesajı

Bundesliga ekibi, Facebook ve Twitter hesabından Türkçe, Almanca ve Arapça, Ramazan mesajı yayınladı

06 Haziran 2016 23:14

Borussia Dortmund sosyal medyada Twitter'daki hesabından 4 dilde paylaşılan mesajda, "Bütün Müslümanlara mübarek ramazanlar dileriz" ifadesine yer verildi.

Borussia Dortmund'un Facebook hesabından Türkçe olarak paylaşılan mesajda ise "Dünyanın dört bir yanındaki bütün Müslüman Borussia Dortmund taraftarlarına barış dolu ve mutlu bir ramazan ayı dileriz.' denildi. 

Ayrıca paylaşımlarda, Dortmund'un orta saha oyuncusu ve aynı zamanda Türk Milli Takımı forması giyen Nuri Şahin'in resmi kullanıldı.

 

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