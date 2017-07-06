Borussia Dortmund taraftarları 54 bin 934 kombineyi yeniledi; kalan kombine sayısı 66

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un dünyaca ünlü taraftarları, bu sene de geleneklerini bozmadı. Her sene kombine için ayrılan biletleri ilk günden satan ekipte, geçen sene kombine sahibi olan 55 bin kişiden 54 bin 934'ü kombinesini yeniledi. Ayrılan 55 bin biletin 54 bin 934'ü satılırken, geriye sadece 66 bilet kaldı.

Sarı-siyahlı tribünlerde kalan 66 kombineden birine sahibi olmak için bekleyen kişi sayısı 45 bin... Dortmund şehrinin nüfusu ise 500 bin; bu verilere göre Almanya'nın Dortmund şehrindeki neredeyse her 5 kişiden biri, Signal Iduna Park'tan kombine almak istiyor.

Borussia Dortmund'un geçen seneki seyirci ortalaması 80 bin 558 olurken; Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor'un toplam seyirci ortalaması 55 bin 400'de kalmıştı.