-BORUSSIA DORTMUND PUAN FARKINI AÇIYOR BERLİN (A.A) - 06.12.2010 - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 15. hafta karşılaşmaları sonunda FC Nürnberg'i deplasmanda 2-0 yenen lider Borussia Dortmund, ikinci sırada bulunan Mainz 05 ile puan farkını 10'a çıkardı. Milli futbolcu Nuri Şahin'li Borussia Dortmund, deplasmanda Nürnberg'i 23. dakikada Mats Hummels ve 88. dakikada Robert Lewandowski'nin golleri ile 2-0 yendi. İlk golün asistini yapan Nuri, 90. dakikada oyundan alınırken, Nürnberg'de Mehmet Ekici 68. dakikada oyuna dahil oldu. Maçın 86. dakikasında sarı kart gören İlkay Gündoğan da 90 dakika forma giydi. Bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçı da kazanan ve son 14 maçtan bu yana yenilmezliğini sürdüren Borussia Dortmund, puanını 40'a yükseltti. En yakın rakibi Mainz 05 ile puan farkını 10'a çıkaran sarı-siyahlı ekip sezonun ilk yarısını lider bitirmeyi garantiledi. Mainz 05, deplasmanda Halil Altıntop'lu Eintracht Frankfurt'a 2-1 yenildi. Halil'in ilk yarıda forma giydiği maçta, Eintracht Frankfurt'un gollerini Marco Russ ve penaltıdan Theofanis Gekas atti. Mainz'in golü penaltıdan Andre Schürrle'den geldi. Mainz 05, puan cetvelinde 30 puanla 2. sırada kalırken, Eintracht Frankfurt 23 puanla 8. sırada bulunuyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen Bayer Leverkusen, sahasında FC Köln'ü Petrick Helmes, Tranquillo Barnetta ve Stefan Reinartz'ın golleri ile 3-2 yendi. Ligde düşme hattından kurtulamayan FC Köln'ün gollerini Pedro Geromel ve Martin Lanig attı. Puanını 29'a çıkaran Bayer Leverkusen üçüncü sırada yer aldı. Sezonun sürpriz takımlarından Hannover, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup etti. Galibiyet serisini 4'e çıkaran Hannover 28 puanla 4. sırada bulunurken, bu sezon sahasında galibiyet alamayan Borussia Mönchengladbach 10 puanla 18. ve son sırada kaldı. Hamburg'u Papiss Demba Cisse'nin golü ile 1-0 yenen Freiburg, 24 puanla 5. sıraya yükseldi. Geçen sezonu ilk iki sırada bitiren, ancak bu sezon istedikleri sonuçları alamayan iki takım arasında oynanan karşılaşmada Schalke 04, sahasında Bayern Münih'i Jose Jurado ve Benedikt Höwedes'in golleri ile 2-0 yendi. Geçen hafta FC Kaiserslautern'e 5-0 gibi farklı bir skorla yenilen Schalke, puanını 16'ya çıkardı. Schalke 04, 15. sırada bulunuyor. Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih de liderin 17 puan gerisinde 23 puanla 7. sırada yer alıyor. Türk kökenli hakem Deniz Aytekin tarafından yönetilen Wolfsburg-Werder Bremen karşılaşması 0-0 berabere sonuçlandı. Wolfsburg'da Türk kökenli oyuncu Tolga Ciğerci'nin 90 dakika forma giydiği maçta, Werder Bremen'de Thorsten Frings ve Wolfsburg'da Edin Dzeko kullandıkları penaltı atışlarından yararlanamadı. Stuttgart-Hoffenheim karşılaşması Salihovic ve Harnik'in karşılıklı attıkları goller ile 1-1 tamamlanırken, St. Pauli, sahasında FC Kaiserslautern'i 1-0 yendi. Gol krallığı yarışında Eintracht Frankfurt'lu oyuncu Theofanis Gekas 13 golle ilk sırada yer alırken, 11 golle ikinci sırada Freiburg'lu Papiss Demba Cisse bulunuyor. Werder Bremen'de oynayan Hugo Almeida, Wolfsburg'lu Edin Dzeko, Bayern Münih'li Mario Gomez ve FC Kaiserslautern'li Srdjan Lakic 9 golle üçüncü sırayı paylaşıyorlar. Bundesliga'da 15. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle: St. Pauli:1 (Christian Tiffert 48kk) FC Kaiserslautern:0 Stuttgart:1 (Martin Harnik 34) Hoffenheim:1 (Sejad Salihovic 11) Wolfsburg: 0 Werder Bremen:0 Eintracht Frankfurt:2 (Marco Russ 35, Theofanis Gekas 84pen) Mainz 05:1 (Andre Schürrle 41pen) Borussia Mönchengladbach: 1 (Michael Bradley 17) Hannover:2 (Mike Hanke 73, Didier Ya Konan 75) Freiburg:1 (Papiss Demba Cisse 3) Hamburg:0 Schalke 04: 2 (Jose Jurado 58, Benedikt Höwedes 67) Bayern Münih:0 Bayer Leverkusen:3 (PetrickHelmes 21, Tranquillo Barnetta 55, Stefan Reinartz 61) FC Köln:2 (Pedro Geromel 27, MartinLanig 65) FC Nürnberg:0 Borussia Dortmund:2 (Mats Hummels 23, Robert Lewandowski 88) -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y P ----------------------------------------------------------------------- 1. Borussia Dortmund 15 13 1 1 37 9 40 2. Mainz 05 15 10 0 5 26 16 30 3. Bayer Leverkusen 15 8 5 2 29 21 29 4. Hannover 15 9 1 5 22 23 28 5. Freiburg 15 8 0 7 20 23 24 6. Hoffenheim 15 6 5 4 29 19 23 7. Bayern Münih 15 6 5 4 23 17 23 8. Eintracht Frankfurt 15 7 2 6 23 20 23 9. Hamburg 15 6 3 6 23 23 21 10. Werder Bremen 15 5 4 6 22 31 19 11. FC Nürnberg 15 5 3 7 18 26 18 12. FC Kaiserslautern 15 5 2 8 25 26 17 13. Wolfsburg 15 4 5 6 22 23 17 14. St. Pauli 15 5 2 8 14 23 17 15. Schalke 04 15 4 4 7 21 24 16 16. Stuttgart 15 3 3 9 28 28 12 17. FC Köln 15 3 3 9 17 30 12 18. Borussia Mönchengladbach 15 2 4 9 25 42 10