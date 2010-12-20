-BORUSSIA DORTMUND İLK YARININ LİDERİ BERLİN (A.A) - 20.12.2010 - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) milli futbolcu Nuri Şahin'ın forma giydiği Borussia Dortmund, sezonun ilk yarısının son maçında Eintracht Frankfurt deplasmanından puansız dönmesine rağmen sezonun ilk yarısını 43 puanla lider tamamladı. FIFA listesine alınan Türk kökenli hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta, Borussia Dortmund, Halil Altıntop'lu Eintracht Frankfurt'a Theofanis Gekas'ın 87. dakikada attığı golle 1-0 yenildi. Ligde 15 maçtan bu yana yenilmeyen ve son 7 maçtan beri de puan kaybetmeyen Borussia Dortmund böylece bu sezon deplasmanda ilk kez yenildi. Karşılaşmada 90 dakika boyunca oyunda kalan ve başarılı bir performans sergileyen Nuri'nin bir şutunda top direkten döndü. Eintracht Frankfurt'ta Halil Altıntop, maçın uzatma dakikalarında oyundan alındı. Borussia Dortmund 43 puanla liderliğini sürdürürken, Eintracht Frankfurt 26 puanla 7. sıraya yükseldi. St. Pauli'yi deplasmanda 4-2 yenen ligin sürpriz takımı Mainz 05, Dortmund'un ardından 33 puan ve averajla 2. sıraya yükselirken, Bayer Leverkusen, sahasında Freiburg ile 2-2 berabere kalarak 33 puanla 3. sırada yer aldı. Freiburg ise 28 puanla 6. sırada kaldı. Zirve takibini sürdüren Mainz 05 ve Bayer Leverkusen ile lider Borussia Dortmund arasındaki puan farkı 10'a düştü. Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 5-3 yendi. Hamit'in ilk onbirde başladığı ve 45 dakika boyunca oyunda kaldığı karşılaşmada Bayern Münih'in gollerini Mario Gomez (3), Thomas Müller ve Franck Ribery attı. İlk kez Bruno Labbadia yönetiminde sahaya çıkan Stuttgart'ın golleri Martin Harnik (2) ve Christian Gentner'den geldi. Bayern Münih, ilk yarıyı lider Dortmund'un 14 puan gerisinde 29 puanla 5. sırada tamamlarken, 12 puanla 17. sırada yer alan Stuttgart, yeni teknik direktöre rağmen düşme hattından kurtulamadı. -İLKAY'DAN İKİ GOLE KATKI- FC Nürnberg'in sahasında Hannover'i 3-1 yendiği maçta İlkay Gündoğan iki gole katkıda bulundu. Maçın 28. dakikasında topla ceza alanı içine giren İlkay'ın ortasında Hannover'li oyuncu Steven Cherundolo'ya çarpan top ağlara gidince Nürnberg 1-0 öne geçti. FC Nürnberg, karşılaşmanın 31. dakikasında Andreas Wolf'un golü ile durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Hannover, maçın 75. dakikasında kazandığı penaltıyı Sergio Pinto'nun vuruşu ile gole çevirdi ve durumu 2-1 yaptı. Karşılaşmanın 82. dakikasında İlkay'ın sol taraftan ceza sahasına ortaladığı topu Julian Schieber, kafa ile filelere göndererek skoru 3-1 yaptı ve FC Nürnberg karşılaşmadan bu skorla galip ayrıldı. İlkay maçta 85 dakika boyunca forma giyerken, milli futbolcu Mehmet Ekici de 90 dakika oyunda kaldı. Tolga Ciğerci'nin forma giydiği Wolfsburg, sahasında Hoffenheim ile 2-2 berabere kaldı. Hoffenheim'ın golleri ilk yarıda Luiz Gustavo ve Gylfi Sigurdsson'dan gelirken, ev sahibi ekibin gollerini Diego ve Edin Dzeko kaydetti. Wolfsbrug'da 2015 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalayan ve bu maçta ilk onbirde başlayan Tolga, maçta 45 dakika forma giydi. Sezon başında istediği sonuçları alamayan, ancak son haftalarda aldığı sonuçlarla puan cetvelinde yukarılara doğru çıkmaya başlayan Schalke 04, sahasında İspanyaol yıldız Raul'un 30, 50 ve 87. dakikalarda attığı goller ile FC Köln'ü 3-0 yendi. Schalke 04, puan cetvelinde 22 puanla 10. sırada yer alırken FC Köln 15 puanla 16. sırada bulunuyor. Ligde son 7 maçta sadece bir galibiyet alabilen Werder Bremen de, sahasında ligin yeni takımı FC Kaiserlautern'e Srdjan Lakic'in golleri ile 2-1 yenildi. Werder Bremen'in tek golü panaltıdan Aaron Hunt'tan geldi. Ligde 10 puanla 18. ve son sırada bulunan Borussia Mönchengladbach, sahasında Hamburg'a 2-1 yenildi. -GOL KRALLIĞI YARIŞI- Bundesliga'da gol krallığı yarışında ilk sırada 14 golü bulunan Eintracht Frankfurt'lu Theofanis Gekas yer alıyor. Gekas'ı ikinci sırada 13 golle Freiburg'lu Papiss Demba Cisse, üçüncü sırada 12 golle Bayern Münih'li Mario Gomez, dördüncü sırada 11 golle FC Kaiserlautern'den Srdjan Lakic ve beşinci sırada da 10 golle Wolfburg'lu Edin Dzeko izliyor. Bundesliga'da 17. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve puan durumu ile 18. hafta maçları şöyle: Borussia Mönchengladbach: 1 (Igor de Camargo 48) Hamburg:: 2 (Eljero Elia 46, Piotr Trochowski 72) Schalke 04: 3 (Raul 30, 50, 87) FC Köln: 0 Werder Bremen: 1 (Aaron Hunt 34pen) FC Kaiserslautern: 2 (Srdjan Lakic 1, 52) Wolfsburg: 2 (Diego 75, Edin Dzeko 90+1) Hoffenheim: 2 (Luiz Gustavo 34, Gylfi Sigurdsson 40) Eintracht Frankfurt: 1 (Theofanis Gekas 87) Brossia Dortmund: 0 FC Nürnberg: 3 (Steven Cherundolo 28kk, Andreas Wolf 31, Julian Schieber 83) Hannover: 1 (Sergio Pinto 75pen) St. Pauli: 2 (Matthias Lehmann 33pen, 63) Mainz 05: 4 (Andre Schürrle 11, 28, Adam Szalai 41, Marco Caligiuri 83) Bayer Leverkusen: 2 (Arturo Vidal 16pen, Patrick Helmes 75) Freiburg: 2 (Jan Rosenthal 24, Stefan Reisinger 65) Stuttgart:3 (Martin Harnick 49, 64, Christian Gentner 70) Bayern Münih: 5 (Mario Gomez 31, 52,54, Thomas Müller 36, Franck Ribery 43) -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y P ---------------------------------------------------------------------------- 1. Borussia Dortmund 17 14 1 2 39 10 43 2. Mainz 05 17 11 0 6 30 19 33 3. Bayer Leverkusen 17 9 6 2 35 25 33 4. Hannover 17 10 1 6 25 27 31 5. Bayern Münih 17 8 5 4 31 20 29 6. Freiburg 17 9 1 7 25 25 28 7. Eintracht Frankfurt 17 8 2 7 24 21 26 8. Hoffenheim 17 6 7 4 32 22 25 9. Hamburg 17 7 3 7 27 28 24 10. Schalke 04 17 6 4 7 25 24 22 11. FC Nürnberg 17 6 4 7 22 28 22 12. FC Kaiserslautern 17 6 3 8 27 27 21 13. Wolfsburg 17 4 7 6 24 25 19 14. Werder Bremen 17 5 4 8 23 35 19 15. St. Pauli 17 5 2 10 16 30 17 16. FC Köln 17 4 3 10 18 33 15 17. Stuttgart 17 3 3 11 32 35 12 18. Borussia Mönchengladbach 17 2 4 11 26 47 10