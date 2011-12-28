Borusan: Kimseyi dini inançlarından dolayı ayrı tutmayız

T24 - MINI Cooper ile Burcu Çetinkaya arasındaki sponsorluk anlaşmasının iptaline ve "Başörtülü binince BMW bozuluyor" ilişkin habere Borusan Otomotiv'den bir açıklama geldi. Açıklamada; "Ne Borusan Otomotiv'in, ne temsilcisi olduğumuz BMW'nin, ne de bağlı olduğumuz Borusan Grubu'nun haberde ileri sürülen yaklaşımları benimsemesi kesinlikle söz konusu değildir. Borusan Otomotiv olarak kimseyi dini inançları ya da yaşam tarzı tercihleri nedeniyle ayrımcılığa tabi tutmamız söz konusu olamaz" denildi.



BAŞÖRTÜSÜ BMW'NİN İMAJINI BOZDU...



İşte Borusan Otomotiv'den gelen açıklama:



"Haberi büyük bir üzüntü ile okuduk. Ne Borusan Otomotiv'in, ne temsilcisi olduğumuz BMW'nin, ne de bağlı olduğumuz Borusan Grubu'nun haberde ileri sürülen yaklaşımları benimsemesi kesinlikle söz konusu değildir. Borusan Otomotiv olarak kimseyi dini inançları ya da yaşam tarzı tercihleri nedeniyle ayrımcılığa tabi tutmamız söz konusu olamaz. Herkesin inancına, giyimine ve yaşam tarzına saygımız sonsuzdur."



Söz konusu sponsorluk talebinin Borusan Otomotiv'e geldiği, ralli sporcuları Burcu Çetinkaya ve Çiçek Güney ile karşılıklı olarak değerlendirildiği ve bu yıl için anlaşmaya varılamadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Anlaşma olmadığı için iptal de söz konusu değildir. Sponsorluk görüşmesinin olumsuz sonuçlanmasının nedeni olduğu iddia edilen TV 24 Kanalı'nda yayınlanan Otomobil Sevdası adlı programda yer alan MINI testinin bu karar ile hiçbir ilintisi yoktur. Aynı programda test amaçlı tanıtılması için sayın Merve Sena Kılıç'ın bizzat kendisine sadece son 8 ayda 2 farklı model BMW ve 2 farklı model Mini marka olmak üzere toplam 4 otomobil tahsis edilmiştir. Bu durum bile iddia edilen "ayrımcı zihniyete" hiçbir şekilde sahip olmadığımızın kanıtıdır."

"Bu sene yeni sponsorluk yok"



Borusan açıklamasında ekonomik belirsizlikler ve otomobil piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle 2012 yılı için Borusan Otomotiv'in söz konusu proje de dahil olmak üzere herhangi yeni sponsorluk anlaşmasına girmemesi kararı alındığı belirtilerek, "Haberde Mini Marka Müdürü Hakan Bayülgen tarafından ifade edilen ve maksadını aşan sözler hiçbir şekilde kurum olarak Borusan Otomotiv, BMW ya da Borusan Grubu'nun yaklaşımını yansıtmamaktadır. Kamuoyunda yol açtığı hassasiyeti anlıyor ve yanlış algılanmasından ötürü üzüntü duyuyoruz. Borusan Otomotiv'in din, dil, inanç ve ırk gibi konularda bugüne kadar asla bir ayrımcılık yaklaşımı ya da uygulaması olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır" denildi.