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Ekonomi

Borusan Holding rüzgar enerjisine yatırım yapacak

Borusan Holding; Mersin Karaman, Bursa Karacabey, Çanakkale Lapseki ve İzmir Kemalpaşa'da toplam 207 MW'lık santral yapacak

07 Şubat 2014 18:25

Borusan Holding enerji alanında yatırım planlarını açıkladı. Borusan EnBWenerji, rüzgar türbini üreticisi Alman şirketi Vestas ile rüzgar enerjisi üretimi için anlaşma imzaladı.

Cnbce.com sitesinin haberine göre, bugüne kadar enerji yatırımlarına 460 milyon dolar ayıran Borusan Holding, dört rüzgar enerji santrali ve bir kapasite artışı için 2 yılda 346 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Mersin Karaman, Bursa Karacabey, Çanakkale Lapseki ve İzmir Kemalpaşa'da toplam 207 MW'lık santral yapacak olan şirket, Balıkesir Bandırma’da da kapasite artışına gidecek. Toplantıda konuşan Borusan Holding CEO’su Agah Uğur yatırımlarını 2015’te bitirmeyi planladıklarını belirterek 2020 yılında 2000 MW'lık üretim potansiyeline ulaşmak istediklerini söyledi.

 

‘Merkez Bankası’nın faiz artışı olumlu’

 

Toplantının ardından soruları yanıtlayan Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, Merkez Bankası’nın aldığı faiz artırım kararını olumlu karşıladığını belirtti. Uğur “Faiz kararını olumlu buluyorum tabi kimse faiz artışı istemez yatırımcılar hiç istemez, tedirginliğin olduğu ortamlarda daha kararlı yaklaşımlara ihtiyaç var, onlarda bunu yaptı zaten piyasa da oturmaya başladı” şeklinde konuştu.

 

‘Bütçelerimizde revize ihtiyacı duyuyoruz’

 

Kur ve faizdeki artışa da değinen Uğur, yılbaşında yaptıkları şirket bütçelerinde revize ihtiyacı duyduklarını söyledi. Uğur “Bütçelerimizde revize ihtiyacı duyuyoruz, piyasaların oturmasını bekliyoruz, biz daha düşük bir kurdan tahmin etmiştik, 2014 bütçelerini 2,05 kur seviyesinden yapmıştık” şeklinde konuştu. Yeni bütçe için piyasaların oturmasını beklediklerini söyleyen Agah Uğur, 1-2 ay için yeni şirket bütçelerini yapma durumunda olduklarını kaydetti.

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