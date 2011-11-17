Boru hattının yönü değişti, petrol yükseldi

T24 - ABD'nin atardamarlarından Seaway Boru Hattı'nda akış yönünün terse çevrileceğinin açıklanması ABD ham petrolünü yükseltti. Petrol fiyatı yeniden 100 doların üzerine tırmandı.





ABD'de petrol fiyatlarını ciddi şekilde etkileyecek önemli bir anlaşma imzalandı. Kanadalı enerji şirketi Enbridge, Seaway Boru Hattı'nın işletme hakkının yarısını ConocoPhilips'ten 1 milyar 150 milyon dolar bedel ödeyerek satın aldı. Böylece Enbrıdge, Enterprise Products'ın Seaway Boru Hattı'ndaki ortağı oldu.



Ortakların, satın alma haberinin ardından boru hattında akışın terse çevrileceğini açıklaması Amerika'da ham petrol piyasasını altüst etti. ABD ham petrolü 100 doların üzerine tırmandı.



Petrol boru hattında akışın terse çevrilmesiyle, petrol artık ülkenin ortabatısındaki Cushing şehrinde rafinerilerin bulunduğu Meksika Körfezi'ne akacak. Seaway üzerinden yapılan günlük ortalama petrol akışı 350 bin varili bulacak. Bu, Cushing'de biriken petrol stokunun artık azalmaya başlayacağına işaret ediyor.



Altyapı sorunları ve petrol boru hatlarının yetersizliği Cushing şehrinden stoklarda aşırı birikime yol açarak stokların büyümesine ve fiyatların düşmesine yol açmıştı. Bu durum, ABD ham petrolü ile Brent petrolü arasındaki farkın geçen ay 28 dolarla rekor kırmasına yol açmıştı.



Seaway Boru Hattı'nda akışın yön değiştirmesi üzerine açıklama yapan JP Morgan, Goldman Sachs ve Barclays Capital, iki petrol türü arasındaki farkın daralacağını öngördü. JP Morgan ile Barclays, farkın gelecek yıl 5 dolara kadar ineceğini tahmin etti.



Öte yandan JP Morgan, Amerikan ham petrolü için 2012 fiyat beklentisini 97.5 dolardan, 110 dolara çıkardı. Uzmanlar, iki petrol türü arasındaki makasın kapanmasıyla, Amerikan ham petrolünün yeniden gösterge petrol türü haline gelebileceğini belirtiyor.





