Boru hattı projeleri Türkiye'yi güçlendirecek



Asya Kalkınma Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda Nabucco ve diğer boru hattı projelerinin, Türkiye'yi hem Asya, hem de Avrupa'da güçlü bir ülke yapacağını söyledi.



Asya Kalkınma Bankası Başkanı Kuroda, Almanya'nın Plön kentinde gerçekleştirilen Küresel Ekonomi Sempozyumunda, AA muhabirinin, Türkiye'nin ekonomik ve jeostratejik önemine ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin, enerji hatları üzerinde bir köprü ülke konumunda bulunduğunu belirten Kuroda, en son gerçekleştirdiği Nabucco projesiyle, enerji güvenliği ve güzergah çeşitliliği açısından, enerji kaynaklarıyla, tüketiciler arasında köprü ülke olduğunu kaydetti. Kuroda, önümüzdeki dönemde güçlü olmak isteyen ülkelerin, enerji kaynaklarının bulunduğu bölgeleri ve ulaşım yollarını kontrol eden ülkeler olacağını da vurguladı.



ÖRNEK BANKACILIK SEKTÖRÜ REFORMLARI



Türkiye'nin bankacılık sistemini, 2002 yılından buyana uyguladığı reformlarla güçlendirdiğini belirten Kuroda, bu reformların faydasını son küresel mali krizde gördüğünü bildirdi.

Türkiye'nin bankalarının krizden etkilenmediğinin altını çizen Kuroda, bankacılık sisteminde gerçekleştirilen reformların, diğer gelişmekte olan tüm ülkelere örnek oluşturması gerektiğini söyledi.

Kuroda, gelişmiş ülkelerdeki bankaların batmasına rağmen, Türkiye'de ise bir tek banka bile batmazken, Türkiye bankacılık sektörüne hiçbir mali katkıda bulunma ihtiyacını duymadığını da kaydetti.

Haruhiko Kuroda, Çin'in ve Türkiye'nin mali sektörlerinin güçlü olduğunu belirterek, her iki ülkenin de bankacılıkta başarılı örnekler olduğunu vurguladı.

Japonya maliye bakan yardımcılığı yaptığı dönemde uluslararası piyasalarda `Bay Yen` olarak tanınan Asya Kalkınma Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Türkiye'nin, önceki yıllardaki ekonomik büyümesini yeniden yakalayabilecek potansiyele de sahip bulunduğunu söyledi.





