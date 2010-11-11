-BORSA'YA 10 ŞİRKETTEN BAŞVURU İSTANBUL (A.A) - 11.11.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem görmek üzere 10 şirket başvuruda bulundu. İMKB'nin internet sitesinden duyurduğu açıklamaya göre, İMKB'de işlem görmek isteyen şirketler arasında Avusturya Merkezli ve Türk Hava Yolları'nın (THY) yemek hizmetlerini yürüten Do&Co Restaurants and Catering Aktiengesellschaft, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Global Menkul Değerler A.Ş bulunuyor. Açıklamaya göre İMKB'ye başvuruda bulunan şirketlerin isimleri, başvuru tarihleri ve halka arz oranları şöyle: ŞİRKET Başvuru Tarihi Halka açılma oranı (yüzde) Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. 05.07.2010 20,00 Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 17.08.2010 25,00 Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 25.08.2010 28,75 Global Menkul Değerler A.Ş. 03.09.2010 33,33 Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 16.09.2010 39,35 Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 17.09.2010 30,00 Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20.09.2010 13,05 Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28.09.2010 24,00 Do&Co Restaurants and Catering Aktiengesellschaft (Avusturya Merkezli) 30.09.2010 20,00 Global Liman İşletmeleri A.Ş. 11.10.2010 43,33