'Borsaya 1 ayda, 1 milyar dolar net sermaye girdi'

İMKB Başkanı Erkan, 2008 yılında ikinci el piyasadan çıkan paranın hisse senetlerinde 3 milyar dolar civarında olduğunu belirtti.



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı Hüseyin Erkan, borsaya son 1 ayda, 1 milyar doların üzerinde net sermaye girişinin olduğunu bildirdi.



2008 yılında ikinci el piyasadan çıkan paranın hisse senetlerinde 3 milyar dolar civarında olduğunu belirten Erkan, "Net olarak ise 1,5 milyar dolar civarında" dedi.



Erkan, 2008'de çıkan paranın 3 milyar dolar olduğunu, bunun 1,5 milyar dolarının da Türk Telekom'un halka arzından gelen paradan kaynaklandığını, net olarak bakıldığında ise hisse senetlerinde 1,5 milyar dolar civarında bir para çıkışı görüldüğünü kaydetti.



Borsadan 2009'da çıkış değil, net girişlerin yaşandığına dikkat çeken Erkan, girişlerin çoğunun son 1,5 ayda gerçekleştiğini ifade ederek, "2009'da ilk başta 300-500 milyon dolarlık bir çıkış vardı. Ama son 1 ayda, tekrar 1 milyar doların üzerinde giriş oldu" diye konuştu.



Bankacılık kesiminin likiditesi ve kârlılığı yüksek



İMKB Başkanı Erkan, küresel finansal krizin olumsuz etkilerine karşı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de belirli paketlerin açıklandığını ve önlem paketlerinin etkilerinin yavaş yavaş görülmeye başladığını söyledi.



Bu beklentiler çerçevesinde borsada da son birkaç aydır yeni alımlar geldiğini ve piyasanın yükseldiğini ifade eden Erkan, Türkiye'nin de bu krizden yine sınırlı bir şekilde etkilendiğini ve etkilerin henüz bitmediğini belirtti.



Erkan, Türkiye'de bankacılık kesiminin krizin olumsuz etkilerinden fazla etkilenmediğine, bankacılık kesiminin likitidesinin ve karlılıklarının yüksek olduğuna işaret etti.



Önümüzdeki günlerde, uluslararası güven ortamının tekrar kazanılmasıyla birlikte, hem bankacılık kesiminin daha rahat hizmet verebileceğini, hem dışarıdan gerektiğinde daha rahat sendikasyon kredileri alabileceğini kaydeden Erkan, "Onları da Türkiye'deki yatırımcılara ve ihtiyacı olanlara aktarabilecek duruma gelecekler. Bu da tabii ki Türkiye ekonomisinin güçlenmesi ve hızlı bir şekilde düzelmesi için gerekli yakıtı sağlayacak" dedi.



Likiditesi düşük şirketler



Erkan, sürekli müzayede sisteminde herkesin alım ve satım emirlerini piyasaya getirdiğini, bu çerçevede likit olan ve likit olmayan hisse senetlerinin ortaya çıktığını kaydederek, likitide eksiği görülen hisse senetlerinde, birer piyasa yapıcısı önererek, piyasa yapıcılar nezdinde, piyasanın likitideye kavuşmasını öngördüklerini bildirdi.



Piyasa yapıcıların her zaman için bir alış ve bir satış emrini mutlaka bulunduracaklarını anlatan Erkan, şunları söyledi:



"Bunların tabii limitleri var. Onları da zor bir duruma sokmayacak şekilde belli limitleri ve kriterleri var. Bu eğer gündeme gelir de başarılı olursa, likitidesi az olan şirketlere de belli bir likitide getireceğimizi öngörüyoruz.



Diyelim ki piyasa yapıcısı bulamadık ve hakikaten de likitidesi çok düşük. O zaman da sadece seans başında bir açılış, seanstan sonra kapanış, 2. seans başında yine bir açılış ve kapanış şeklinde. Yani günde 4 defa fiyat belirleme seansları yapacağız. O belirlenen fiyatlardan da işlemlerin gerçekleşmesini sağlayacağız. Dolayısıyla yine alım-satımlar olacak ama çok sığ olanlarda sorunlar yaşadığımız için bu sorunları da böyle müzayedelerle aşacağımızı düşünüyoruz."



Erkan, buradaki amacın o şirketlere belli bir likitideyi getirmek ve çok sığ olan bu kağıtlarda manipülatif (yönlendirici) işlemleri engellemek olduğunu belirterek, "Çünkü gözetim faaliyetlerimizin yüzde 95'i tamamen likitidesi çok düşük olan kağıtlar üzerinde yapılan işlemlerin üzerinde. Halbuki bunların da toplam piyasa işlemleri içerisindeki ağırlığı bindelerle ölçülüyor. O kadar da düşük olmasına rağmen bütün gözetim çalışmalarımız bunlar üzerine. Böyle bir fiyat belirleme seansı yaptığımızda hiç bunlara da gerek kalmadan çok rahatlıkla fiyatlar belirlenebilecek" şeklinde konuştu.



Yatırımcıların borsaya güveni devam ediyor



Erkan, yatırımcıların borsaya güveninin devam ettiğini, sadece yerli değil, yabancı yatırımcıların da güveninin sürdüğünü bildirdi.



İMKB'de yabancı yatırımcıların ağırlığının hala yüzde 63 seviyelerinde olduğunu kaydeden Erkan, "Aşağı, yukarı 1 milyar doların üzerinde yeni net sermaye girişi olmuştur son bir-1,5 ay içinde" dedi.



Anadolu’daki şirketler



Erkan, Anadolu'daki şirketlerin borsaya getirilmesine ilişkin soruyu yanıtlarken de bu konu ile ilgili çeşitli girişimlerinin olduğunu, en son olarak şehir endeksini gündeme getirdiklerini anımsattı.



Bu kapsamda, Anadolu'daki şehirlerden asgari 5 şirketin borsaya gelmesi durumunda, o şehirle ilgili özel bir endeks kuracaklarını ve o özel endekse dayalı birer borsa yatırım fonunun kurulması için de çeşitli kuruluşlarla görüşmeler yapacaklarını anlatan Erkan, "Böylece o ilde yaşayanlar veya o ilden gelip de başka şehirlerde yaşayanlar kendi ilindeki şirketlere doğrudan yatırım yapma imkanına kavuşacaklar. Bir pay alarak belki de 5 tane asgari şirkete ortak olmuş olacaklar. Bu da yeni bir girişimdir. Dünyada pek bir benzeri yoktur. Görüştüğümüz yerlerde de kurumla ilgili olumlu geri dönüşler aldık" diye konuştu.



