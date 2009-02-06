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Ekonomi

Borsanın günlük artışı 3.73

Serbest piyasada dolar 1,6220 TL, Euro 2,0880 TL'den işlem görüyor. İMKB hisseleri günü yüzde 3,73 artışla kapadı.

06 Şubat 2009 02:00

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6220 TL, Euro 2,0880 TL'den işlem görüyor. İMKB hisseleri günü yüzde 3,73 artışla kapadı. 

İMKB hisseleri haftalık ortalama yüzde 3.09 arttı

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6330 TL, Euro 2,0870 TL'den güne başladı. Dün akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6420 TL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1020 TL olmuştu.

Dolar kotasyonları

Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 16.30 itibariyle, alışta en düşük 1,6220 TL, en yüksek 1,6260 TL, satışta en düşük 1,6295 TL, en yüksek 1,6335 TL seviyesinde bulunuyor.

Borsa günü 3.73 artışla tamamladı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 3,73 oranında değer kazandı.

İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 961,00 puan yükselerek günü 26.735,21 puandan kapadı.

Faiz geriliyor

3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,05 puan azalarak yüzde 15,17'ye geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 16,01'den kapandı.

Bu kâğıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 16,07 bileşik getirisi yüzde 15,22 olmuştu.

Parite

Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2841 sterlin-dolar paritesi 1,4644 yen-dolar paritesi ise 91,62 düzeyinde seyrediyor.

Avrupa ve Asya borsalarında endeksler yükseldi

Hong Kong Borsası'nda Hang Sang Erdeksi yüzde 3, Güney Kore'nin Kospi Endeksi yüzde 2,8, Avustralya Borsası yüzde 1,2 Tayvan Borsası yüzde 2,5 oranlarında değer kazandı.

Avrupa'da İngiltere'de FTSE 100 Endeksi ve Almanya'nın DAX Endeksi yüzde 0,8'er, Fransa'nın CAC 40 Endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

Petrol fiyatları 40 doların altına indi

Avrupa borsalarında ham petrolün varil fiyatı 39,17 dolardan işlem gördü.

Petrolün 40 doların altına inmesinde, başta ABD olmak üzere, petrol talebindeki yetersizlik etkili oluyor.

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