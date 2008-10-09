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Ekonomi

Borsaları faiz de tutamadı!

Piyasaların istediği oldu: 6 merkez bankası ortak kararla faiz indirdi. Ama bu haber borsalarda ancak pansuman etkisi yarattı.

09 Ekim 2008 03:00

Piyasaların istediği oldu: 6 merkez bankası ortak kararla faiz indirdi. Ama bu haber borsalara birkaç saat yetti. Sonra ekranlar yine kırmızıya boyandı

Eş zamanlı bir açıklama yapan Çin Merkez Bankası da senelik banka kredisi faiz oranını yüzde 7.20’den yüzde 6.93’e, bir yıllık mevduat faiz oranını yüzde 4.14’ten yüzde 3.87’ye indirdi. Japonya Merkez Bankası ise yüzde 0.5 olan faiz oranını değiştirmedi, ancak merkez bankalarının ortak hareket etmesini destekledi.

Türkiye saatiyle 14.00 civarında yapılan bu açıklamalar, güne sert düşüşlerle başlayan borsaların toparlanmasını sağlasa da ardından yeni bir satış dalgası yaşandı. Uzmanlar, “Merkez bankalarının ortak kararı son derece olumlu. Ama piyasaların bunu, alım yönünde değerlendirememesi şu andaki dengesizliğin işareti. Güven sorunu var, psikolojiler bozuldu” dedi.

İMKB’de kayıp % 2.5

Güne yaklaşık yüzde 7’lik bir düşüşle 28.911 puandan başlayan İMKB, faiz indirim kararıyla 31.000 puanın üzerine çıksa da bu seviyede tutunamadı ve günü yüzde 2.5 düşüşle 30.772 puandan tamamladı. Sabah saatlerinde bankalararası piyasada 1.43 YTL’ye kadar çıkan dolar da faiz kararıyla 1.38 YTL’ye dek indi ama sonra tekrar 1.40’lı seviyelere yükseldi.

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