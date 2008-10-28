Borsalardaki yükseliş petrol fiyatlarını yükseltti

ABD tipi hafif ham petrolün Aralık teslimi fiyatı 63 sent artarak varili 63,85 dolara yükselirken, Londra Brent tipi ham petrol de 33 sent değer kazanarak varili 61,74 dolara çıktı.



Ekonomist Christopher Bellew, petrolün borsalarda yaşanan yükseliş ve OPEC'in daha fazla üretim kısıntısı yapabileceği olasılığıyla paralel olarak yükseldiğini ifade etti.



Avrupa'da borsalar, Asya borsalarının yükselişi ve petrol devi BP'nin çeyrek yılı karının yüzde 83 artmasının ardından değer kazanmaya başladı.



Küresel ekonomik krizin, petrol tüketimi üzerinde çok temel bir etkisi bulunuyor. Bazı analistler, kısa dönemde petrol fiyatlarının varili 50 dolar seviyesine kadar düşebileceğini ifade ediyorlar.





